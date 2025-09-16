Τραγωδία στο Μάτι: Έφυγε από τη ζωή ο Αμόρ - Ο σκύλος-σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς

Ο Αμόρ, ο σκύλος, ο οποίος μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα έγιναν σύμβολο της τραγωδίας στο Μάτι, πέθανε, σκορπίζοντας συγκίνηση στην οικογένεια με την οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο σκυλάκος ήταν πρώην αδέσποτος από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο γλυκός και πολυαγαπημένος για την οικογένειά του, Αμόρ, μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα επέζησαν από την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 χάρη στην προσπάθειά της, η οποία έχει αποτυπωθεί σε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες εκείνης της νύχτας, με την ίδια να τον κρατά αγκαλιά μέσα στο νερό και να παλεύει να μείνουν ζωντανοί και οι δύο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο υπέροχος σκυλάκος βρισκόταν για μήνες στο κυνοκομείο με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο όταν αποφάσισε να τον υιοθετήσει η Κατερίνα στην Αθήνα, όπου έζησε μία υπέροχη ζωή γεμάτη πραγματική αγάπη. Αντιμετωπίστηκε ως μέλος της οικογένειας που αγαπήθηκε όπως αξίζει σε κάθε ζώο.

Με μια αντίστοιχη φωτογραφία, γεμάτη τρυφερότητα, με τον Αμόρ στην αγκαλιά της «μαμάς» του, η Κατερίνα τον αποχαιρέτησε ανακοινώνοντας την απώλεια του.



Δείτε τη συγκλονιστική φωτογραφία:

Neakiriti.gr