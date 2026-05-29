Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 47χρονος από ανακοπή - Τον βρήκαν ενώ η κόρη του έδινε Πανελλήνιες

Θλίψη σκόρπισε στον Βόλο ο αιφνίδιος θάνατος ενός 47χρονου επιχειρηματία το πρωί της Παρασκευής (29/5), ο οποίος έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς.

Ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι τον άτυχο άνδρα βρήκε νεκρό ο μικρός γιος του. Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο 47χρονος Απόστολος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή, ενώ -κατά τις ίδιες πληροφορίες- η κόρη του έδινε σήμερα Πανελλήνιες Εξετάσεις. Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του, η οποία ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.