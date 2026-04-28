Τρεις εξωκοινοβουλευτικοί μπαίνουν... σε ένα «γαλάζιο» προσυνέδριο

Ε, τώρα τι φταίω εγώ. Κάπως έτσι ξεκινούν ορισμένα ανέκδοτα. «Τρεις... μπαίνουν σε ένα μπαρ».

Και επειδή η συζήτηση είναι επίκαιρη λόγω των διαφόρων νεοδημοκρατικών αντεγκλήσεων για το εάν και πόσο έχουν δικαίωμα «δια να ομιλούν» οι εξωκοινοβουλευτικοί (λόγω Σκέρτσου) πρέπει να καταγράψουμε το εξής, τροποποιώντας και τα σχετικά ανέκδοτα.

Οπότε, τρεις εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί μπαίνουν... σε ένα νεοδημοκρατικό προσυνέδριο και μιλούν για το σύγχρονο και ψηφιακό κράτος.

Που; Στο Ναύπλιο.

Ποιοι: Ο Άκης Σκέρτσος, ο Θοδωρής Λιβάνιος και ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι τρεις υπουργοί θα σηκώσουν το βάρος της παρουσίασης των πεπραγμένων της ΝΔ στον τομέα του σύγχρονου κράτους στο προσυνέδριο του Ναυπλίου.

Ειρωνεία ή «εκδίκηση» της νεοδημοκρατικής φύσης;