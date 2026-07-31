Ελλάδα Σωματεμπορία Ξάνθη Αστυνομία Σύλληψη

Τρεις συλλήψεις στην Ξάνθη για σωματεμπορία και μαστροπεία

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, έπειτα από καταγγελία γυναίκας.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Ξάνθης συνελήφθησαν τρία άτομα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση και μαστροπεία αλλοδαπής στην Ξάνθη

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, έπειτα από καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελέστηκαν σε βάρος της, ενώ από την έρευνα αστυνομικών αρχικά πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς την προηγούμενη εβδομάδα μετέφερε στη χώρα μας παράνομα τη γυναίκα, την οποία και στρατολόγησε προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια, προωθώντας την να εργαστεί σε κατάστημα στην πόλη της Ξάνθης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμία του καταστήματος, καθώς ο ιδιοκτήτης κατά το διάστημα από 24 έως 29 Ιουλίου παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση γενετήσιων πράξεων με πελάτες του καταστήματος, ενώ η ταμίας εισέπραττε το αντίτιμο των πράξεων αυτών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε - κατά περίπτωση - δικογραφία για εμπορία ανθρώπων - γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα σχηματίστηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σωματεμπορία Ξάνθη Αστυνομία Σύλληψη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader