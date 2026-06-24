Τριαντάφυλλος: «Συγγνώμη κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι; Είναι ο Μέσι του TikTok;»

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε για την προσωπική του ζωή, την καριέρα του, αλλά και για πρόσωπα της επικαιρότητας, με μία ατάκα του για την Ιωάννα Τούνη να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στην ηλικία του, δηλώνοντας πως δεν τον απασχολεί καθόλου το πέρασμα του χρόνου.

«Νιώθω μια χαρά που έγινα 49, είναι πολύ ωραίος αριθμός. Και 60 να πάω και 70. Εμείς θα πεθάνουμε 120 χρονών, από πιτυρίδα και πλατυποδία. Όταν θες να κάνεις το οτιδήποτε δεν υπάρχει ηλικία. Τι θα πει ηλικία; Ηλικία είναι ένας αριθμός απλά. Δηλαδή όταν πας 60 χρονών τι, παρατάς τη ζωή σου;», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν χρησιμοποίησε τις προσωπικές του σχέσεις για λόγους δημοσιότητας.

«Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για την αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατάω στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι, είμαι καλός τραγουδιστής, καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει. Να κάνω σχέση να ακουστώ με ποια; Με τη Sharon Stone; Ναι, φέρ’ την. Με την Jennifer Lopez; Άντε φέρ’ την», ανέφερε με χιούμορ.

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε και για τα Mad Awards, εξηγώντας πως δεν είναι κάτι που τον εκφράζει.

«Ποια Mad, ρε; Δεν έχω πάει ποτέ στα Mad. Να πάω τώρα; Είναι ένα πάρτι για κάποια παιδιά που πάνε συγκεκριμένα. Εγώ δεν τα βλέπω πάντως, δεν τα έχω δει, δεν ξέρω τι και πώς. Δεν θα πήγαινα. Δεν είναι του στιλ μου, ρε φιλαράκι», δήλωσε.

Ωστόσο, η στιγμή που ξεχώρισε ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στην Ιωάννα Τούνη. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει την influencer, προκαλώντας έκπληξη στη δημοσιογράφο.

«Δεν την ξέρω, ρε κοπελιά. Ρε ψυχούλα μου, δεν την ξέρω την κοπέλα. Την έχεις εσύ στο TikTok; Όπα ρε! Όπα ρε, συγγνώμη. Όντως τώρα; Ωχ, θα με κράξουνε… Παιδιά, μπράβο! Και είναι εντάξει το κορίτσι, μια χαρά; Είναι ο Μέσι του TikTok; Εγώ έχω κολλήσει αλλού τώρα και θα το σκέφτομαι στο live μου. Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι; Και είναι η μεγαλύτερη star, η μεγαλύτερη YouTuber, είπες, η μεγαλύτερη TikToker;», είπε γελώντας.

Η συγκεκριμένη ατάκα του Τριαντάφυλλου δεν άργησε να γίνει viral, με πολλούς χρήστες των social media να σχολιάζουν με χιούμορ την απορία του για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των social media στην Ελλάδα.