Τρίχρονη υπέστη αλλεργικό σοκ από σοκολάτα - Η μητέρα μηνύει την Qatar Airways για 5 εκ. δολάρια

Μια μητέρα από τη Βόρεια Καρολίνα μηνύει την Qatar Airways επειδή η μικρή κόρη της φέρεται να υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση, αφού μια αεροσυνοδός αγνόησε τις προειδοποιήσεις της και πρόσφερε στο παιδί μια σοκολάτα που περιείχε γαλακτοκομικά, σύμφωνα με την αγωγή.

Η 33χρονη Swetha Neerukonda επέβαινε σε πτήση της Qatar Airways με την 3χρονη κόρη της από το Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles στη Βιρτζίνια προς τη Ντόχα του Κατάρ, για μια πτήση ανταπόκρισης στις 9 Απριλίου, όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με την αγωγή που παρουσιάζει η New York Post.



Η Neerukonda είχε ενημερώσει το πλήρωμα της καμπίνας για την σοβαρή αλλεργία της κόρης της στα γαλακτοκομικά και τους ξηρούς καρπούς πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με την αγωγή.

Η μητέρα σηκώθηκε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και κάλεσε μια αεροσυνοδό να προσέχει το παιδί της, υπενθυμίζοντάς της για άλλη μια φορά την «δυνητικά απειλητική για τη ζωή αλλεργία» της κόρης της, σύμφωνα με την κατάθεση.



Όταν η Neerukonda επέστρεψε από το μπάνιο, ανακάλυψε ότι η αεροσυνοδός τάιζε το παιδί της ένα σνακ που περιείχε γαλακτοκομικά, σύμφωνα με την αγωγή.



Η ανήσυχη μητέρα αντιμετώπισε στη συνέχεια την αεροσυνοδό, η οποία «απάντησε παραδεχόμενη ότι είχε δώσει το σνακ στο παιδί και η οποία χλεύασε τις ανησυχίες της μητέρας», ανέφερε η καταγγελία.



Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το παιδί άρχισε να υποφέρει από σοβαρή αναφυλαξία. Η ψυχική του κατάσταση και τα ζωτικά του σημεία επιδεινώθηκαν γρήγορα, αναφέρει η αγωγή.



Στη συνέχεια, η μητέρα έκανε μια ένεση αδρεναλίνης στην κόρη της. Δεν έγινε καμία ανακοίνωση από το μεγάφωνο της πτήσης - μια προφανής διαδικαστική παραβίαση, σύμφωνα με την καταγγελία.

«Επιπλέον, όταν η μητέρα προσπάθησε να μοιραστεί πληροφορίες με έναν συνεπιβάτη, ο οποίος ήταν μάρτυρας, μια αεροσυνοδός παρενέβη, ισχυριζόμενη ότι αυτό παραβίαζε την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας», ανέφερε η αγωγή.



Μετά την προσγείωση, το 3χρονο παιδί έλαβε άδεια από τους παραϊατρικούς να επιβιβαστεί σε μια πτήση ανταπόκρισης προς την Ινδία, δήλωσε ο δικηγόρος της μητέρας Abram Bohrer.



Στη συνέχεια, υπέστη άλλη μια σοβαρή αντίδραση κατά την προσγείωση και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας για δύο ημέρες θεραπείας, συνέχισε.



Η αγωγή ζητά από την Qatar Airways να καταβάλει το ποσό των 5.000.000 δολαρίων στη Neerukonda για την οικονομική απώλεια και τον «μεγάλο πόνο, αγωνία και ψυχική οδύνη» που αντιμετώπισε το μικρό παιδί.



«Μια μητέρα θα πρέπει να μπορεί να εμπιστεύεται ότι μια αεροσυνοδός θα μπορούσε να παρακολουθεί το παιδί της για λίγα λεπτά», είπε ο Abram Bohrer.



«Πρόκειται για ένα μικρό παιδί που, χωρίς δικό του λάθος, καταλήγει να βρίσκεται με καλώδια και βελόνες», συνέχισε.

«Είναι ασυγχώρητο», είπε ο δικηγόρος.