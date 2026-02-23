Τρίτη φορά στο podium η Nissan στην Formula E

Ο Oliver Rowland της Nissan Formula E Team ανέβηκε για τρίτη φορά στο βάθρο της φετινής σεζόν, στον 5ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E 2025/26 στη Τζέντα, με την ομάδα να επιστρέφει δυναμικά μετά τον δύσκολο αγώνα της προηγούμενης ημέρας.

Στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής, ο Norman Nato πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στα προκριματικά, φτάνοντας έως τα duels, ενώ ο Rowland έμεινε εκτός. Ξεκινώντας από την 4η θέση, ο Nato ηγήθηκε για αρκετούς γύρους πριν από το Pit Boost του, αλλά στη συνέχεια έχασε θέσεις απέναντι σε αντιπάλους που ενεργοποίησαν το Attack Mode και τελικά τερμάτισε 13ος. Ο Rowland, ξεκινώντας από την 16η θέση, δεν κατάφερε να σημειώσει πρόοδο και ολοκλήρωσε τον αγώνα 17ος.

Στον δεύτερο αγώνα του διημέρου, το Σάββατο, ο Rowland πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στα προκριματικά, και έτσι ξεκίνησε 4ος στον 100ο αγώνα του στη Formula E - ενώ ο Nato έμεινε οριακά εκτός από τα duels. Ξεκινώντας από τη δεύτερη σειρά, ο Rowland ηγήθηκε στα πρώτα στάδια του αγώνα, διατηρώντας σταθερά τον καλό του ρυθμό στις πρώτες θέσεις. Κατά το τελευταίο εξάλεπτο Attack Mode, ανέβηκε στην πρώτη τριάδα, και τελικά εξασφάλισε την 3η θέση του αγώνα. Ο Nato δεν κατάφερε να προχωρήσει από την 15η θέση και τελικά τερμάτισε 17ος.

Η Formula E κατευθύνεται τώρα στη Μαδρίτη, στις 20-21 Μαρτίου, για το πρώτο αγωνιστικό διήμερο στο Circuito del Jarama.

O Tommaso Volpe, Managing Director και Team Principal της Nissan Formula E Team δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σήμερα ανεβαίνουμε στο βάθρο με τον Oli, μετά από μια δύσκολη χθεσινή ημέρα. Την Παρασκευή δυσκολευτήκαμε στον 4ο Γύρο, παρότι ο Norman έκανε εξαιρετική δουλειά στα προκριματικά, φτάνοντας στα duels. Ωστόσο, και οι δύο οδηγοί δεν είχαν τον απαιτούμενο ρυθμό στον αγώνα. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη νύχτα για να εντοπίσουμε τα προβλήματα και ο Oli ένιωσε άμεσα βελτίωση στο μονοθέσιο, εκκινώντας από την 4η θέση και πραγματοποιώντας έναν δυνατό αγώνα που του εξασφάλισε την 3η θέση. Ο Norman από την άλλη, έχασε την πρόκριση στα duels από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ομάδα προκριματικών - και στη συγκεκριμένη πίστα είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψεις όταν βρίσκεσαι στις πίσω θέσεις. Η ομάδα δούλεψε ασταμάτητα και έκανε εξαιρετική δουλειά για να πετύχουμε το σημερινό αποτέλεσμα και είμαι περήφανος για το πώς κατάφεραν να αναστρέψουν την κατάσταση. Ήταν ένα απαιτητικό Σαββατοκύριακο, αλλά είναι υπέροχο να το κλείνουμε με ένα βάθρο, καθώς κατευθυνόμαστε προς τη Μαδρίτη.»



Ο Oliver Rowland, οδηγός της Nissan Formula E Team δήλωσε: «Η Παρασκευή ήταν μια δύσκολη ημέρα για εμάς. Χτύπησα τον τοίχο στο FP2 και στη συνέχεια μας έλειπε ταχύτητα κατά τα προκριματικά, κάτι που έκανε τον αγώνα ακόμα πιο απαιτητικό. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά όλο το βράδυ για να προσαρμόσει το μονοθέσιο, και η δουλειά αυτή απέδωσε καθώς τερματίσαμε στην 3η θέση. Στα πρώτα στάδια του αγώνα πήρα το προβάδισμα για να αποφύγω προβλήματα, αφού σε τέτοιου τύπου πίστες μπορεί να είναι επικίνδυνο όταν βρίσκεσαι στις πίσω θέσεις. Ήταν ένας αγώνας που διαχειριστήκαμε σωστά και είναι υπέροχο που ανέβηκα ξανά στο βάθρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα για την αφοσίωσή της, που έκανε αυτό το αποτέλεσμα εφικτό.»

Ο Norman Nato, οδηγός της Nissan Formula E Team δήλωσε: «Είμαι απογοητευμένος που φεύγω από τη Τζέντα χωρίς βαθμούς, ειδικά μετά από ένα καλό ξεκίνημα στα προκριματικά του πρώτου αγώνα. Ένιωθα καλά στο μονοθέσιο και βρέθηκα στις πρώτες θέσεις για αρκετούς γύρους, αλλά ένα τεχνικό πρόβλημα επηρέασε τον ρυθμό μου και υποχώρησα στο δεύτερο μισό του αγώνα. Σήμερα χάσαμε οριακά την πρόκριση στα duels και κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσω θέσεις, καθώς όλοι κινούνταν σε παρόμοιο ρυθμό. Είναι απογοητευτικό γιατί πιστεύω ότι μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα. Ωστόσο έτσι είναι το motorsport. Τώρα στρέφουμε όλη την προσοχή μας στην προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα στη Μαδρίτη.»