Trust Ayda: Ένα προσιτό ασύρματο headset που προσφέρει πολλά

Το AYDA Wireless ENC Headset της Trust αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ποιοτικό ασύρματο ακουστικό σε προσιτή τιμή γύρω στα 40€, προσφέροντας premium χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν σε home office, gaming και καθημερινή χρήση. Με έμφαση στην άνεση, την καθαρότητα ήχου και την αυτονομία, αυτό το ελαφρύ on-ear headset καλύπτει όλες τις ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς, χάρη σε τεχνολογίες όπως το μικρόφωνο ENC και το Bluetooth 5.3.



Απεριόριστη ελευθερία με bluetooth 5.3 και εμβέλεια 10 μέτρων

Χάρη στο Bluetooth 5.3 σύνδεση με εμβέλεια 10 μέτρων, οι χρήστες θα αποχαιρετήσουν τα καλώδια, επιτρέποντας την ελεύθερη κίνηση στο γραφείο, το σπίτι ή ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Η σύνδεσή του με τις διάφορες συσκευές γίνεται απλά, με την τοποθέτηση του σχετικού βίσματος και η χαμηλή χρονοκαθυστέρηση (<40ms) το καθιστά ιδανικό για gaming και βιντεοκλήσεις.

Το διπλό μικρόφωνο με ακύρωση θορύβου από το περιβάλλον φιλτράρει το θόρυβο του παρασκηνίου που προέρχεται από παράγοντες όπως κλιματιστικά, πληκτρολόγια ή και κίνηση στο δρόμο, δίνοντας κρυστάλλινη ήχο στη φωνή για κλήσεις μέσω Zoom, Teams, Discord ή WhatsApp.

Η λειτουργία flip-to-mute (ανύψωση ακουστικού για άμεση σίγαση) και το σετ ρύθισης στο ακουστικό προσφέρουν άμεσο έλεγχο χωρίς να αγγίζετε καν την πηγή του ήχου. Οι 40mm drivers (20Hz-20kHz) παρέχουν ισορροπημένη απόδοση με «βαθιά» μπάσα, καθαρά μεσαία και λεπτομερή πρίμα, κάνοντας το σετ ιδανικό για μουσική, podcasts και gaming.



Εξαιρετική άνεση για μακροχρόνια χρήση

Με βάρος μόλις 195g, το AYDA παραμένει άνετο ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση. Τα on-ear μαξιλάρια αγκαλιάζουν τα αυτιά χωρίς πίεση, ενώ το εργονομικό design ταιριάζει σε όλους τους τύπου κεφαλιών. Οι δοκιμές μας έδειξαν μηδενική εφίδρωση ή βάρος, καθιστώντας το τέλειο για μαραθώνιους στο γραφείο ή στο gaming PC.

Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων-λιθίου προσφέρει 24 ώρες συνεχή αναπαραγωγή (σε μέτρια ένταση), με πλήρη φόρτιση σε μόλις 2 ώρες μέσω USB-C.



All-Rounder για Gaming, κλήσεις και multimedia

Στο gaming ειδικά, ο μηχανισμός ENC εξασφαλίζει καθαρή επικοινωνία με τους συμπαίκτες, ενώ ο ήχος είναι αρκετά «γεμάτος» σε FPS ή RPG games. Για τα των multimedia αρχείων, τα μπάσα ενισχύουν τις ταινίες και τη ροή από το Spotify.