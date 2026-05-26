Τσαλιγοπούλου: «Ήξερα ότι τραγουδάω καλά, αλλά δεν είχα τρόπο να ζήσω... ήμουν ένα επαρχιωτοκόριτσο»

Μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η Ελένη Τσαλιγοπούλου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στον έρωτα, συγκρίνοντάς τον με τον ερωτισμό της σκηνής.

«Δεν ξέρω αν ο έρωτας με καθόρισε σαν γυναίκα. Ο ερωτισμός μου άρεσε πάντα. Ο ερωτισμός από τον πολύ κόσμο. Ο ερωτισμός της σκηνής. Η μεγάλη μου αγάπη είναι το λαϊκό τραγούδι, αλλά κυρίως η παράδοση» ανέφερε.

Μιλώντας για την πορεία της είπε: «Το δύσκολο πράγμα το βίωσα όταν έκανα την πρώτη περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί έβλεπα όλον αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά τα πλήθη, να αγαπάνε τον τρόπο που τραγουδούσα. Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω. Εγώ ήμουν ένα κορίτσι από τη Νάουσα. Ένα επαρχιωτοκόριτσο. Και ξαφνικά με όλη αυτή την αγάπη, εγώ δεν ήξερα να μιλήσω. Δεν ήξερα πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όλα μου φαίνονταν ότι έπρεπε να τα κρύψω. Ότι έπρεπε να τα πούμε κάπως πιο ωραιοποιημένα. Και έτσι έχασα κάποια χρόνια από αυτή τη νεότητα».

«Με την εμπειρία, όλα τα πράγματα, τα λάθη μας ας πούμε, μετά διορθώνονται. Γίνανε όλα μέσα στον χρόνο ήρεμα και ωραία. Πρώτα τραγουδήσαμε στα πατάρια της Θεσσαλονίκης και το ευχαριστήθηκα αυτό τόσο πολύ, με όλους τους σπουδαίους μουσικούς. Μετά σιγά σιγά κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα δισκογραφία, έκανα ταξίδια. Γίνανε όλα σιγά σιγά.

Καταφέραμε να έχουμε διαχρονικό τραγούδι. Καταφέραμε αυτό το τραγούδι να ακούγεται πολλά χρόνια. Παίρνει τη σκυτάλη από τους μεγάλους συνθέτες και τους μεγάλους τραγουδιστές των προηγούμενων δεκαετιών» συμπλήρωσε.