Τσάρλι Σιν: Αποκαλύπτει γιατί αποφάσισε να παραδεχθεί ότι είχε ερωτικές συνευρέσεις με άνδρες

Το ντοκιμαντέρ δυο επεισοδίων του Τσάρλι Σιν που κυκλοφόρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, έχει αναμφισβήτητα κατακτήσει το κοινό του Netflix, γιατί οι αποκαλύψεις, οι ανέκδοτες ιστορίες και οι ειλικρινείς εξομολογήσεις του έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Σε μια από αυτές τις αποκαλύψεις, ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τις φήμες που ακούγονταν έντονα για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι είχε συνευρεθεί σεξουαλικά με άνδρες. «Έχω βιώσει πώς είναι να κρατάς αυτά τα πράγματα κρυφά και πάντα να ανησυχείς για το επόμενο τηλεφώνημα, το επόμενο χτύπημα στην πόρτα. Αλλά δεν ήξερα πώς θα ένιωθα αν μιλούσα για όλα αυτά δημοσίως» εξομολογήθηκε.

Ο 60χρονος αστέρας του Χόλιγουντ «καθαρός» και νηφάλιος πλέον μετά από μακροχρόνιους αγώνες με τις εξαρτήσεις εξηγεί ότι με αυτή την παραδοχή τοποθετήθηκε «στην αγαπημένη παρέα που έχει πολλούς αστέρες». «Η επιβεβαίωση αυτή μου έδωσε και κάποιο άλλο κοινό με τον Ρίτσαρντ Πράιορ και τον Μάρλον Μπράντο» λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην σχέση των δυο ηθοποιών.

Ο τρεις φορές παντρεμένος και κάποτε περιτρυγυρισμένος από γυναίκες Τσάρλι Σιν είναι τώρα ελεύθερος και επιμένει ότι δεν βιάζεται να ξεκινήσει μια άλλη σχέση.

«Δεν έχω βγει ραντεβού για πολύ καιρό. Ξόδεψα τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια επιδιώκοντας αυτό για τόσον καιρό. Είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Είμαι ελεύθερος, αλλά όχι μόνος» εξομολογήθηκε.