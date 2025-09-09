Τσάρλι Σιν: Έκανε λιποαναρρόφηση κοιλιάς επειδή μια πόρνη τον αποκάλεσε χοντρό

«The Book of Sheen» είναι ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του Τσάρλι Σιν, που κυκλοφορεί σήμερα - Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου - ενώ το ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen» θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου και θα αποκαλύψει άγνωστες ιστορίες που θα συζητηθούν.

Ο ηθοποιός μέσα στα απομνημονεύματά του αναφέρει μεταξύ άλλων και ένα περιστατικό που τον οδήγησε στην απόφαση να κάνει λιποαναρρόφηση στην κοιλιά. Θυμήθηκε λοιπόν, την εποχή που αυτός και ο αδελφός του Εμίλιο Εστεβέζ βρίσκονταν στο Τορόντο για τα γυρίσματα της ταινίας του 2000 «Rated X», στην οποία οι δυο τους υποδύθηκαν τους αδελφούς Mitchell, πρωτοπόρους στην πορνογραφική βιομηχανία.

Όπως εξηγεί ο 60χρονος σήμερα Τσάρλι Σιν, που αγαπήσαμε μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Two and a Half Men», αποφάσισε ότι την τελευταία του μέρα στο Τορόντο ήθελε να την περάσει αξέχαστα και γι' αυτό «παρήγγειλε» μέσα από το «Yellow Pages of Bell Canada» μια υπέροχη μελαχρινή προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά στο δωμάτιό του.

Μετά την συνεύρεσή τους και ενώ απολάμβανε το τσιγάρο του, η γυναίκα «άπλωσε το χέρι της και τον χτύπησε στην κοιλιά και το χτύπημα ήταν τόσο ηχηρό που ακούστηκε σε όλο το δωμάτιο... για να τραβήξει την προσοχή του». «Τι λες, χοντρέ;» τον ρώτησε.

Όπως παραδέχεται στην αυτοβιογραφία του, ήταν συντετριμμένος από τον χλευασμό. «Θεέ μου... είχε 10.000 παρατσούκλια για να διαλέξει και επέλεξε αυτό;» έγραψε. «Ήθελα να τρελαθώ. Είναι απίστευτο πού μπορεί να στείλει έναν άντρα μια λέξη».

Ο διάσημος ηθοποιός πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το σχόλιο αυτό δεν τον εμπόδισε να προχωρήσει και σε δεύτερο «γύρο» μαζί της, όπως θυμήθηκε αστειευόμενος. «Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα...» εξηγεί.

Περίπου μια εβδομάδα αφότου επέστρεψε στο Λος Άντζελες, ο Sheen επισκέφθηκε έναν πλαστικό χειρουργό προκειμένου να προχωρήσει σε λιποαναρρόφηση κοιλιάς. Όπως παραδέχεται είχε πάρει αρκετά κιλά δεδομένου ότι είχε κόψει το αλκοόλ. «Αρκετά συνηθισμένο για πολλούς ανθρώπους να παίρνουν πάρα πολύ βάρος μένοντας νηφάλιοι. Αλλά προτιμούσα να είμαι λίγο πλαδαρός και ζωντανός παρά πολύ αδύνατος και νεκρός».