Τσεχία: Απίστευτη ανακάλυψη σε δάσος - Πατέρας και γιος «έπεσαν» πάνω σε κρυμμένες οβίδες πυροβολικού

Αντιμέτωποι με μια απρόσμενη ανακάλυψη βρέθηκαν πατέρας και γιος ενώ πραγματοποιούσαν ανίχνευση μετάλλων σε δάσος της Τσεχίας. Σε μια τεράστια κρύπτη κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ήρθαν αντιμέτωποι με παλιές οβίδες πυροβολικού, γεγονός που οδήγησε σε μια διήμερη επιχείρηση υπό την καθοδήγηση ομάδας πυροτεχνουργών.

Η Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι η ανακάλυψη αναφέρθηκε από έναν 48χρονο πατέρα που πήγε για ανίχνευση μετάλλων με τον γιο του, στις 28 Οκτωβρίου. Η ανακάλυψη έγινε σε τοποθεσία, που απείχε λιγότερο από 300 μέτρα μακριά από τη συνοριακή διέλευση Τσεχίας-Πολωνίας στο Μπαρτοσοβίτσε, επάνω στα Όρη Όρλικε.

Ο πατέρας είπε στους αστυνομικούς ότι είχε «βρει ένα αντικείμενο που έμοιαζε με πυρομαχικά σε δασική περιοχή». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας «Μόλις ειδοποιήθηκε η αστυνομία, στελέχη της στάλθηκαν αμέσως για να ασφαλίσουν την περιοχή και να διενεργήσουν μια αρχική έρευνα. Ο άνδρας εξήγησε ότι ενώ έκανε ανίχνευση μετάλλων με τον ανήλικο γιο του, είχε ξεθάψει ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο σε βάθος περίπου 30 εκατοστών. Λόγω της φύσης του ευρήματος, η αστυνομία κάλεσε έναν εξειδικευμένο πυρπτεχνουργό».

Father and son’s metal detecting trip uncovers historic artillery cache in Czech forest https://t.co/X8kOGaV0my pic.twitter.com/owoQcwTpc8 — New York Post (@nypost) November 23, 2025

Κινητοποίηση μετά την ανακάλυψη

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ένας εμπειρογνώμονας πυροτεχνουργός βρήκε συνολικά 138 οβίδες πυροβολικού 105 χιλιοστών, 14 οβίδες 75 χιλιοστών και 5 κάλυκες. Όλα τα πυρομαχικά μεταφέρθηκαν σε μια εξειδικευμένη εγκατάσταση αποθήκευσης στο Ράλσκο, όπου στεγάζεται επίσης ένα πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρει η New York Post που επικαλείται πληροφορίες από τσέχικο μέσο, τα αντικείμενα πιθανότατα χρονολογούνται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αρχές προέτρεψαν το κοινό να ενημερώσουν αμέσως την αστυνομία εάν συναντήσει ύποπτα αντικείμενα, ειδικά εάν αντιληφθούν ότι πρόκειται για πυρομαχικά ή εκρηκτικά.

«Η αστυνομία ευχαριστεί τους πολίτες που ενεργούν υπεύθυνα σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς η επαγρύπνησή τους και η άμεση αναφορά επιτρέπουν στους ειδικούς να επέμβουν με ασφάλεια, να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες», ανέφερε η ανακοίνωση.