Τσεχία: Νικητής ο Μπάμπις και θέλει να φτιάξει μονοκομματική κυβέρνηση, με στήριξη από την ακροδεξιά

Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ συγκεντρώνει το 35,4% των ψήφων - Μόλις στο 22,7 ο κεντροδεξιός συνασπισμός του Φιάλα.

Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, Αντρέι Μπάμπις/Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση στην Τσεχία, δήλωσε ο ηγέτης του, ο  δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δήλωσε όμως ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.

Ο Αντρέι Μπάμπις με στελέχη του ΑΝΟ στις πανηγυρικές δηλώσεις μετά την εκλογική νίκη/Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%.

O Πετρ Φιάλα/Φωτ, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις για την εκλογική νίκη του.

