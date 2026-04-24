Τσέφεριν για το VAR: «Ούτε εγώ καταλαβαίνω κάποιες αποφάσεις»

Στη Μαδρίτη βρέθηκε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τη χρήση του VAR στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Σε συνέντευξή του σε τοπικό μέσο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας πως ακόμη και ο ίδιος δυσκολεύεται να κατανοήσει ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι ερμηνείες φάσεων, όπως τα χέρια, δημιουργούν σύγχυση όχι μόνο στους φιλάθλους αλλά και στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, avoue lui aussi 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗨 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟'𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘 depuis la mise en place de la VAR ! 🧐🧐



"Parfois, les supporters ne peuvent pas comprendre les interprétations différentes des règles d'un match à l'autre, et je les… — Footballogue (@Footballogue) April 23, 2026

Παράλληλα, στάθηκε στον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων μέσω VAR, σημειώνοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις οι διαιτητές περνούν υπερβολικά μεγάλο διάστημα μπροστά στην οθόνη, κάτι που αλλοιώνει τη ροή του αγώνα.

Ο Τσέφεριν επεσήμανε επίσης ότι το VAR θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο σε ξεκάθαρα και προφανή λάθη, υπογραμμίζοντας πως ο τελικός λόγος πρέπει να ανήκει στον διαιτητή του αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Τσέφεριν

«Μερικές φορές οι οπαδοί δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένες ερμηνείες των κανόνων. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω πολλές φορές. Για παράδειγμα, το χέρι, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Είναι πέναλτι; Δεν είναι πέναλτι; Κανείς δεν ξέρει. Ήταν σκόπιμο, πώς το ξέρεις; Δεν είσαι ψυχίατρος.

Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους διαιτητές ότι ο διαιτητής στο γήπεδο είναι αυτός που αποφασίζει και όχι το VAR. Και μόνο αν πρόκειται για ένα σαφές και προφανές λάθος, επεμβαίνεις. Και ακόμη και οι επεμβάσεις θα πρέπει να είναι γρήγορες, όχι μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Το είδα και στην Premier League, μερικές φορές οι διαιτητές παρακολουθούν την οθόνη για 10-15 λεπτά μέχρι να αποφασίσουν.

Βλέπω ότι μερικές φορές οι διαιτητές που διαιτητεύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαιτητεύουν διαφορετικά από ό,τι στα δικά τους πρωταθλήματα. Επειδή έχουν διαφορετικούς διαιτητές στα πρωταθλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε οι διαιτητές, επειδή είναι το ίδιο παιχνίδι, να διαιτητεύουν με το ίδιο κριτήριο παντού».