Τζένη Καζάκου: «Στην αρχή υπήρχε σύγκριση με τη γιαγιά μου - Γίνεται ανθρωποφαγία... είναι λυπηρό»

Η Τάνια Τρύπη και η Τζένη Καζάκου μίλησαν για την σχέση τους και την απόφασή τους να συνεργαστούν στην παράσταση «Με δύναμη από την Κηφισιά». Η κόρη του Κωνσταντίνου Καζάκου αναφέρθηκε και στο ξεκίνημα της καριέρας της, αλλά και στην σύγκριση με την Τζένη Καρέζη.

«Στην αρχή υπήρχε μια πίεση και θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Μετά απόρησα, γιατί κάποιος να θέλει να σε συγκρίνει με έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε λέω, «από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση, βούτα». Έχει να κάνει και με το από ποιον έρχεται το σχόλιο. Δεν εκτιμάω πολλούς. Τους ανθρώπους που εκτιμάω, θα τους ακούσω και θα με επηρεάσει αυτό που θα μου πουν. Αν μου πουν αν έχω τα μάτια της γιαγιάς μου ή αν είμαι καλή ή όχι, δεν με ενδιαφέρει. Γίνεται ανθρωποφαγία φουλ, γιατί να ασχολείσαι με αυτό; Είναι λυπηρό άνθρωποι να αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους ώστε να γράψουν κάτι αρνητικό για κάποιον άλλο και να μπουν στη διαδικασία να κάνουν και διάλογο γι' αυτό. Μου φαίνεται παράλογο. Εγώ θέλω τα δευτερόλεπτα της ζωής μου να τα αφιερώνω σε καλά πράγματα που έχουν ουσία» εξήγησε.

Και η Τάνια Τρύπη σχολίασε για την απόφαση της κόρης της να ακολουθήσει το επάγγελμά της: «Το περίμενα. Μου ήρθε φυσικό όταν μου είπε η Τζένη ότι θα γίνει ηθοποιός, γιατί ήταν πολύ συνειδητοποιημένη, ήξερε τα καλά και τα ανάποδα. Και για το οικονομικό κομμάτι, γιατί δεν είναι όλα ανθηρά, άλλες φορές έχεις, άλλες φορές δεν έχεις».

Η μητέρα μου είναι αμαζόνα, την θαυμάζω σαν μητέρα και σαν ηθοποιό

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Τζένη Καζάκου είπε για την μητέρα της: «Ήταν η μαμά που για μένα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Και τι θέλω να πω μ’ αυτό; Εγώ τη θυμάμαι να σηκώνεται απ’ τις πέντε η ώρα το πρωί, να μας ετοιμάζει για το σχολείο, να μας πηγαίνει στο σχολείο, να γυρνάει, να μαγειρεύει, να μας γυρνάει απ’ το σχολείο, να έχουμε φαγητό, να μας διαβάζει, να πηγαίνει στις δουλειές της, να έρχεται το βράδυ, να μας διαβάζει παραμύθι αν εμείς ακόμα δεν έχουμε κοιμηθεί... Οπότε εγώ μεγάλωσα με ένα πρότυπο γυναίκας που μόνη της μπορούσε να κάνει τα πάντα. Να ‘χει την οικογένειά της και να μεγαλώνει τα παιδιά της με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε και επίσης έκανε και την καριέρα της και δεν την άφησε πίσω. Οπότε συνδύασε αυτά τα δύο και τίποτα δεν πήγε πίσω από το ένα από το άλλο».

Όσον αφορά στη συνεργασία τους τόνισε: «Είμαι τώρα στον χώρο έξι χρόνια. Αν άρχιζα με μία συνεργασία μαζί τους, θεωρώ για μένα προσωπικά ότι θα ήταν λάθος. Τώρα πια, δεν βρίσκω τον λόγο να μη συμβεί αυτό και είναι και μεγάλη μου χαρά, γιατί εγώ τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω αρχικά σαν μητέρα, είναι αμαζόνα, όλη της τη ζωή και τη θαυμάζω και καλλιτεχνικά σαν ηθοποιό. Γιατί εντάξει, δεν είναι αυτονόητο. Και πραγματικά εγώ είμαι της άποψης ότι την οικογένειά σου τη δημιουργείς εσύ. Δεν είναι απαραίτητο επειδή σ’ ενώνει το αίμα με έναν άνθρωπο να τον αγαπάς ή να τον συμπαθείς».