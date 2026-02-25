Γιώτα Φέστα: «Τη νύχτα που έγινε η δικτατορία, ο πατέρας μου έκαιγε τα ρωσικά βιβλία του στον κήπο»

«Μια φορά είχα πάει σε έναν νευρολόγο ψυχίατρο που μου είπε: κοιτάξτε κυρία Φέστα το βιβλίο της ζωής του κάθε ανθρώπου έχει καλές και κακές σελίδες, οι δικές σας σελίδες είναι λευκές και έπαθα σοκ». Η Γιώτα Φέστα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για τη σχέση που είχε με τους γονείς της. «Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αριστερός, ήταν στο δεύτερο αντάρτικο και έκανε παιδί στα 40 του. Οπότε κουβαλούσε όλη αυτή την ταλαιπωρία στη ζωή του.

Παρότι αριστερός και θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτό μυαλό, πιο φιλελεύθερος, ήταν στην πραγματικότητα ένας πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος γιατί είχε και αυτός μια μάνα και έναν πατέρα που έπρεπε και εκεί να λογοδοτήσει για το δικό του παιδί. Είχε περάσει πολύ σκληρά ο πατέρας μου. Και ήταν ένας πάρα πολύ συγκροτημένος και συγκρατημένος άνθρωπος σε αντίθεση με τη μητέρα μου. Εκείνη ήταν ελεύθερη, γεμάτη ζωή, πολύ απλή γυναίκα σε σχέση με τον πατέρα μου».

«Από τότε έχω ένα τρομερό φετίχ με τα βιβλία»

Όταν έγινε η δικτατορία, εγώ έπρεπε να ήμουν 7, 8 χρόνων, κάπου εκεί και ο πατέρας μου είχε πολλά βιβλία. Μέσα σε αυτά ήταν και πολλά ρώσικα βιβλία, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και τα έκαιγε όλη τη νύχτα στον κήπο του σπιτιού. Θυμάμαι ότι ξύπνησα, είδα αυτό το θέαμα και πήγα μετά τρομοκρατημένη και κουκλώθηκα στο κρεβάτι μου. Από τότε έχω ένα τρομερό φετίχ με τα βιβλία. Όχι ακριβώς με το περιεχόμενο, αλλά με το υλικό. Όταν μου πάρουν ένα βιβλίο, όταν το δανείσω, τα χάνω λίγο…»

«Ήθελα να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το βάρος»

«Ένα κομμάτι πολύ σημαντικό δικό μου είναι και το κομμάτι της μάνας μου, που ήταν μια γυναίκα πολύ ελεύθερη, πολύ της ζωής. Και εγώ υπήρξα ένα πολύ απείθαρχο και ανυπάκουο παιδί. Είχα κάνει λοιπόν έναν γάμο και μετά χώρισα, αλλά εκείνος νόμιζε ότι εγώ είμαι παντρεμένη και ζω στη Γλυφάδα με τον άντρα μου.

Μια μέρα λοιπόν του είπα: έχω χωρίσει, είμαι με έναν άλλον άνθρωπο, δεν είμαι παντρεμένη και είμαι έγκυος. Του είπα όλο αυτό το πακέτο μαζί και την άλλη μέρα έπαθε κρίση! Τον πήγαν στο Αιγινήτειο και διαγνώστηκε με υστερική κρίση. Ήθελα να τα πω όλα μαζί.Ήθελα να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το βάρος που είχα».