Αναστασία Παντούση: «Ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω ακόμα και όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο»

Η Αναστασία Παντούση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» αλλά και για την προσωπική της ζωή.

«Ήθελα να γίνω νηπιαγωγός γιατί μου άρεσε, αγαπούσα τα παιδιά από μικρή. Μεγάλωσα στα Σπάτα, παρότι είναι δίπλα στην Αθήνα, ήταν σαν να ζούσα σε χωριό, ήταν πολύ ανέμελα και όμορφα» είπε η ηθοποιός μιλώντας για τα όνειρα που έκανε μικρή και για τα παιδικά της χρόνια.

Το επάγγελμα του ηθοποιού έχει δυσκολίες όπως εξήγησε και ανέφερε συγκεκριμένα: «Έχω απογοητευτεί πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω ακόμα και όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι σημαντικό να μπορείς να επιλέγεις τις δουλειές σου, νιώθω τυχερή γιατί μέχρι στιγμής μου έχουν έρθει έτσι τα πράγματα».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί η ηθοποιός είπε: «Δεν μου αρέσουν αυτά που ακούγονται για τον κόσμο μας, ειδικά αυτά που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό και έχουν να κάνουν με τα παιδιά περισσότερο. Είναι και ένας λόγος, που κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί. Έχουν βγει προς τα έξω φρικαλεότητες».

Η Αναστασία Παντούση αναφέρθηκε και στο θέμα της πίστης εξηγώντας: «Στον Θεό πιστεύω με έναν δικό μου διαφορετικό τρόπο. Με έχει βοηθήσει η πίστη να ξεπεράσω δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάω στην εκκλησία, θα είμαι μία καλή Χριστιανή. Αλλά με τον δικό μου τρόπο, μόνη μου πιστεύω».