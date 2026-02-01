Τζιν Κέλι: Ο άνθρωπος που κατέβασε το μιούζικαλ από το βάθρο και το έκανε ανθρώπινο

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Τζιν Κέλι παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένας μεγάλος χορευτής του Χόλιγουντ. Είναι ο καλλιτέχνης που αναμόρφωσε το μιούζικαλ, γκρέμισε στερεότυπα και έκανε τον χορό υπόθεση όλων, όχι προνόμιο των λίγων.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον μυθικό Φρεντ Αστέρ, ο Κέλι δεν προσπάθησε να τον μιμηθεί. Αντίθετα, χάραξε έναν εντελώς δικό του δρόμο. Με εκρηκτική ενέργεια, φαντασία και ένα τολμηρό πάντρεμα αθλητικού χορού και κλασικού μπαλέτου, μετέτρεψε το κινηματογραφικό μιούζικαλ σε ζωντανό, άμεσο και βαθιά ανθρώπινο θέαμα.

Χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός, επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ο χορός κινηματογραφείται μέχρι σήμερα. Δεν τον ενδιέφερε απλώς να εντυπωσιάσει το μάτι. Στόχος του ήταν να φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο κλασικό μπαλέτο και να αποδείξει ότι ο χορός μπορεί να είναι ταυτόχρονα απαιτητικός, λαϊκός και απολαυστικός.

Με τον Τζιν Κέλι, το μιούζικαλ έπαψε να αιωρείται σε έναν άπιαστο κόσμο κομψότητας. Πάτησε γερά στο έδαφος και χόρεψε μέσα στη βροχή.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια