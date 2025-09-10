Τζίτζι Χαντίντ: Η οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ και τα μαθήματα φωνητικής

Η Τζίτζι Χαντίντ αποκάλυψε ότι πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ στο προτεινόμενο remake της ταινίας «Tangled» προτού το πρότζεκτ ακυρωθεί και σε πρόσφατη συνέντευξη δήλωσε ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για το πώς εξελίχθηκε η οντισιόν της.

Το μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, αλλά έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των «Bad Blood» της Τέιλορ Σουίφτ το 2015 και «Pillowtalk» του Ζέιν Μάλικ το 2016, και είχε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Ocean’s 8».

Μαζί με την Κένταλ Τζένερ, η Χαντίντ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της Vogue και στη συνέντευξή της στο περιοδικό αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έκανε.

«Είμαι πραγματικά περήφανη για την οντισιόν. Ήξερα ότι θα προχωρούσαν με μια πραγματική τραγουδίστρια, αλλά θα σας δείξω τη σκηνή της οντισιόν μου αργότερα» είπε στη συνάδελφό της Κάιλι Τζένερ προσθέτοντας ότι έκανε μαθήματα φωνητικής κατά τη διάρκεια του Μήνα Μόδας για να προετοιμαστεί.

Γυρισμένη με προϋπολογισμό 260 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangled» είχε συνολικά έσοδα 592,5 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και συγκέντρωσε θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοινώθηκε ότι το live-action remake του «Tangled» βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Disney φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη εκδοχή της ταινίας τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μετά την απογοητευτική εισπρακτική απόδοση του remake μεγάλου προϋπολογισμού «Snow White» με πρωταγωνίστριες τις Ρέιτσελ Ζέγκλερ και Γκαλ Γκαντότ.