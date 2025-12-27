Τζον Στάμος: Ξέφρενος χορός αλά Χιου Γκραντ

Ποιος δεν θυμάται το θρυλικό «Love Actually», τη βρετανική χριστουγεννιάτικη ταινία του 2003, όπου ο Χιου Γκραντ υποδύεται έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του παγκόσμιου σινεμά, τον Ντέιβιντ, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου! Και ποιος θα ξεχάσει τη φοβερή εκείνη σκηνή του χορού στην οικία του στο Νο10 της Downing Street!

Εκεί βλέπουμε τον πρωταγωνιστή να χορεύει μόνος του μέσα στην πρωθυπουργική κατοικία υπό τους ήχους του τραγουδιού «Jump (For My Love)» των Pointer Sisters, μια σκηνή που ο ίδιος ο Γκραντ έχει δηλώσει πως τη σιχαινόταν και δεν ήθελε να τη γυρίσει!

«Δεν το κάνω, δεν το κάνω»

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ρομαντικής κομεντί που λάτρεψαν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον πλανήτη, Ρίτσαρντ Κέρτις, είχε αποκαλύψει ότι ο Γκραντ έβρισκε συνεχώς δικαιολογίες για να μην γυρίσουν τη σκηνή με τον χορό! Τη μία έλεγε πως τον πονούσε ο λαιμός του, την άλλη ότι είχε πρόβλημα με το πόδι του. Κι ενώ ο ηθοποιός αντιστεκόταν σθεναρά στο συγκεκριμένο γύρισμα, τελικά τι έγινε;

Γυρίστηκε όλη η ταινία και είχε μείνει μόνο αυτό το χορευτικό, τα γυρίσματα του οποίου έγιναν κυριολεκτικά την τελευταία μέρα! Δεν μπορούσε άλλο πια να αναβληθεί, δεν υπήρχαν περιθώρια για άλλες δικαιολογίες. Το αποτέλεσμα που απολαύσαμε όλοι μας ήταν μοναδικό, ίσως και επειδή πολλές από τις φιγούρες του Γκραντ ήταν αυτοσχεδιασμοί της στιγμής, κάτι που την έκανε ακόμα πιο αστεία και αυθεντική.

Κάν’ το όπως ο Χιου

Και ερχόμαστε στο σήμερα, 22 χρόνια μετά. Αυτή τη σκηνή αναβίωσε ο 62χρονος Τζον Στάμος στη σελίδα του στο Instagram ανεβάζοντας ένα βίντεο που «παντρεύει» τον δικό του χορό με αυτόν του 65χρονου (σήμερα) Χιου Γκραντ. Τώρα το σκηνικό δεν είναι κάποια πρωθυπουργική κατοικία, αλλά το φυσικό τοπίο του Λος Άντζελες (not bad)! Και οι δύο είναι εξίσου απολαυστικοί! Ποιος όμως το έκανε καλύτερα;