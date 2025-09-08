Τζούλια Γκάρνερ: Η φοίτησή της σε σχολή σχολή κλόουν και το μάθημα ταπεινότητας

Η Τζούλια Γκάρνερ δίνει μια συνέντευξη στο W magazine και δηλώνει «Μου αρέσει να κρύβομαι. Επαναφορτίζω τις μπαταρίες μου μένοντας μόνη μου».

Η ηθοποιός που έχει βραβευθεί με Emmy και Χρυσή Σφαίρα είναι αφοσιωμένη στην τέχνη της και μάλιστα κάποια στιγμή κατέφυγε στο Παρίσι για να φοιτήσει σε σχολή κλόουν - την περίφημη École Philippe Gaulier, από την οποία έχουν επίσης αποφοιτήσει η Έμμα Τόμσον και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. «Μου δίδαξε ένα ευπρόσδεκτο μάθημα ταπεινότητας» θα παραδεχθεί. Επιπλέον πριν κερδίσει τον ρόλο της ως Ρουθ Λάνγκμορ στο «Ozark», η Τζούλια Γκάρνερ επινόησε τρόπους για να βελτιώσει τις υποκριτικές της ικανότητες ακόμα και όταν η δουλειά ήταν λιγοστή. «Έκανα οντισιόν όλη την ώρα και δεν έκλεινα τίποτα. Έτσι σκέφτηκα, πάνω σε τι μπορώ να δουλέψω; Τι μπορώ να έχω στην τσέπη μου;»

Έτσι αποφάσισε με την βοήθεια ενός δασκάλου να μάθει τα βασικά κάθε προφοράς στην αγγλική γλώσσα. «Ήταν πραγματικά πολύ βολικό, γιατί όταν έγινε το «Όζαρκ», ήξερα πώς να χρησιμοποιώ μια νότια προφορά», λέει χαρακτηριστικά.

Αυτό που την εντυπωσιάζει, είναι πόσο χρόνο ξοδεύει η γενιά της για να καταγράφει τη ζωή της στα social media. «Όταν ήμουν έφηβη στη Νέα Υόρκη, αν έβγαζες το BlackBerry σου στο κλαμπ ή σε ένα μπαρ και τραβούσες μια φωτογραφία, φαινόσουν σαν χαμένος», λέει η ηθοποιός που ενώ έχει λογαριασμό στο Instagram, τον χρησιμοποιεί κυρίως για να κάνει αναρτήσεις που αφορούν στην εργασία της.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ των «Fantastic Four», η σκηνή της προσγείωσης του Silver Surfer στην Times Square -αυτή που γύρισε την πρώτη της μέρα στο πλατό, αιωρούμενη 9 μέτρα στον αέρα- έγινε viral στο TikTok, αλλά η Γκάρνερ δεν μπορούσε καν να έχει πρόσβαση στα βίντεο επειδή αρνείται να κατεβάσει την εφαρμογή!