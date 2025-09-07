Ναόμι Κάμπελ: «Κάθε μέρα τα παιδιά μου, με μαθαίνουν κάτι καινούργιο για τον εαυτό μου»

H Vogue Βραζιλίας γιορτάζει τα 50 της χρόνια και στο εξώφυλλό της φιγουράρει η Ναόμι Κάμπελ, που όπως παραδέχεται στη συνέντευξή της στο περιοδικό ανακάλυψε την δική της, ήπια δύναμη όταν απέκτησε τα δυο της παιδιά. «Μου άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο. Θεέ μου, η αγάπη απλά... είναι απερίγραπτη. Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη, αλλά αυτό είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Κάθε μέρα η κόρη και ο γιος μου με εκπλήσσουν, με μαθαίνουν κάτι καινούργιο για τον εαυτό μου.

Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορούσα να είμαι ακόμη πιο προστατευτικός από ό,τι ήμουν ήδη - και πιστέψτε με, ήμουν ήδη αρκετά προστατευτική! Αλλά μου έδειξαν επίσης αυτή την πιο ήπια δύναμη - το είδος που προέρχεται από τη φροντίδα αυτών των δύο μικρών όντων που εξαρτώνται πλήρως από εσένα. Έχουν αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που βλέπω τον κόσμο» εξομολογήθηκε η «μαύρη γαζέλα» όπως την αποκαλούν.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της στους «Times» είχε επίσης πει για τις μεγάλες της αδυναμίες: «Τα μωρά μου είναι τα πάντα για μένα. Με έχουν κάνει να φοβάμαι για το μέλλον και ελπίζω σε έναν καλύτερο κόσμο γι' αυτά».

To super model αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον χώρο του μόντελινγκ: «Η μόδα άνοιξε έναν κόσμο για μένα όπου μπορούσα να κάνω τη διαφορά. Μπορούσα να μιλήσω για την ποικιλομορφία στον κλάδο όταν κανείς άλλος δεν το έκανε—πολύ πριν γίνει της μόδας. Αυτό που με κάνει πολύ περήφανη είναι το γεγονός ότι έχω ανοίξει πόρτες σε τόσα πολλά μοντέλα, ειδικά σε εκείνα από την Αφρική...» εξομολογήθηκε.