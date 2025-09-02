Ντουέιν Τζόνσον: Έχασε 28 κιλά - Τα μυστικά της μεταμόρφωσης «Χάσε βάρος για να σε πάρουμε σοβαρά»

Άναυδους άφησε τους θαυμαστές του ο Ντουέιν Τζόνσον - ή αλλιώς «Βράχος» - με την εμφάνισή του στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο λόγος; Το ότι αδυνάτισε πιο πολύ από ποτέ και ήταν ολοφάνερο μιας και φημίζεται για τη μυώδη σωματική του διάπλαση.

Ο 53χρονος πρώην παλαιστής προωθεί αυτή τη στιγμή το τελευταίο του project, «The Smashing Machine», όπου είναι σχεδόν αγνώριστος ως πρωταθλητής πολεμικών τεχνών. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ντουέιν χρησιμοποίησε προσθετικά μέλη και περούκα για να μοιάζει περισσότερο με τον 56χρονο πρώην παλαιστή κολεγίου που έγινε πρωταθλητής και όπως ακούγεται έχει χάσει 28 ολόκληρα κιλά, γεγονός που έχει δημιουργήσει εικασίες για τον τρόπο που έχασε τα κιλά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αδυνάτισε με Οζεμπίκ, ενώ άλλοι πάλι θεωρούν ότι τον βοήθησε το Μουντζάρο.

«Αυτή η μεταμόρφωση ήταν κάτι που πραγματικά λαχταρούσα να κάνω», δήλωσε ο Ντουέιν στο «The Hollywood Reporter» τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. «Ήμουν πολύ τυχερός που είχα την καριέρα που είχα όλα αυτά τα χρόνια και που έκανα τις ταινίες που έκανα, αλλά υπήρχε μια φωνή μέσα μου, μια μικρή φωνή που έλεγε: «Λοιπόν, τι θα γινόταν αν μπορούσες να κάνεις περισσότερα; - θέλω να κάνω περισσότερα και πώς γίνεται αυτό;» συμπλήρωσε.

(Photo by Dominique Charriau/WireImage)

Ο Ντουέιν Τζόνσον έκανε και μια αποκάλυψη. Όπως εξομολογήθηκε, στο παρελθόν, όταν έκανε την εμφάνισή του στο Χόλιγουντ στα μέσα της δεκαετίας του 2000, του είπαν να χάσει βάρος για να τον πάρουν στα σοβαρά ως ηθοποιό!

Όπως και αν έχει, ένας ειδικός, ο προπονητής Kunal Makwana, αποκάλυψε στην Daily Mail τα μυστικά πίσω από το πώς μπορεί ο σταρ να πέτυχε μια τόσο ακραία μεταμόρφωση. «Ένας συνδυασμός αυστηρά ελεγχόμενης διατροφής και ενός αυστηρού προγράμματος προπόνησης θα μπορούσε να ευθύνεται για την απώλεια βάρους. Η απώλεια περίπου 28 κιλών, ειδικά για κάποιον τόσο μυώδη όσο ο Ντουέιν Τζόνσον, απαιτεί μια απίστευτα πειθαρχημένη προσέγγιση. Καρδιοαναπνευστική άσκηση και διαλειμματική προπόνηση σε συνδυασμό με υψηλή πρόσληψη πρωτεϊνών για να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα» εξήγησε.