Usher: «Ραντεβού στο Παρίσι» - Τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα η βιογραφική ταινία του

Ο πολυβραβευμένος Αμερικανός καλλιτέχνης της R&B, Usher, αποκάλυψε στους θαυμαστές του μία πρώτη ματιά από την ταινία-ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Rendezvous in Paris» η οποία θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο.



Γυρισμένη το 2023 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού στο La Seine Musicale, η ταινία περιλαμβάνει επιτυχίες από την πολύχρονη καριέρα του οι οποίες κατέκτησαν τα charts όπως τα «Yeah!», «My Boo», «Love In This Club», ενώ παράλληλα η κάμερα θα μεταφέρει όσα συνέβησαν πίσω από τη διάσημη σκηνή και προσωπικές στιγμές του καλλιτέχνη.





«Ανυπομονώ να απολαύσετε τη μουσική, τα κοστούμια, τα φώτα, το χορό και το πατινάζ στη μεγάλη οθόνη» έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο βραβευμένος με οκτώ Grammy ερμηνευτής.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Anthony Mandler σε παραγωγή των Usher, Ron Laffitte, Anthony Mandler και Krista Wegener, όπως αναφέρει το Revolt.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο ήταν ο πρωταγωνιστής της εκρηκτικής παράστασης του Super Bowl στο Λας Βέγκας μαζί με τους Jermaine Dupri, Ludacris, Lil Jon και Alicia Keys.

Αργότερα αυτόν τον μήνα, θα συνεχίσει την περιοδεία του, «Past Present Future Tour» γιορτάζοντας τα 30 χρόνια στη μουσική βιομηχανία με εμφανίσεις σε αρκετές πόλεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης μέχρι την ολοκλήρωσή της, τον Μάιο του 2025.Το «Usher: Rendezvous in Paris», από την Trafalgar Releasing και την Sony Music Vision αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου.