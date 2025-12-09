Βαλάντης: Το… φτύσιμο επί σκηνής και η δημόσια συγγνώμη του

Εκνευρισμό, ερωτηματικά, αλλά και αρνητική σχόλια έχει προκαλέσει ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και παρουσιάζει τον Βαλάντη να τραγουδά σε νυχτερινό κέντρο και κάποια στιγμή να εκνευρίζεται με τους μουσικούς του που δεν “μπήκαν” σωστά στο τραγούδι του, να φτύνει προς το μέρος τους και να ξεσπά επί σκηνής φωνάζοντας «Κανένας» προς το μέρος τους! Ο Σάκης Αρσενίου που βρισκόταν μαζί του στη σκηνή προσπάθησε να τον ηρεμήσει φωνάζοντας το όνομά του και κάπως έτσι τέλειωσαν όλα και το περιστατικό έληξε άμεσα αφήνοντας όμως μια άσχημη εικόνα για τον Βαλάντη.

«Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μια πράξη»

Ο τραγουδιστής μίλησε στο “Πρωινό” και εξήγησε τη συμπεριφορά του λέγοντας πως δεν έφτυσε τους μουσικούς, αλλά έφτυσε την τσίχλα του, ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε πως ήταν εκνευρισμένος εκείνη τη βραδιά, πριν από περίπου έναν μήνα, γιατί δεν είχαν γίνει πολλές πρόβες επειδή δύσκολα η νύχτα πληρώνει τους μουσικούς και έτσι το σχήμα δεν ήταν καλοκουρδισμένο.

«Έφτυσα την τσίχλα μου. Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολο να πληρώσουν μουσικούς και έτσι γίνονται ελάχιστες πρόβες. Σέβομαι τη μουσική και την υπηρετώ. Την τσίχλα τη μασάμε για τους σιαγώνες μύες. Είδα τον εαυτό μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε και για τον εκνευρισμό μου. Γίνεται συνέχεια αυτό… Κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του.

Την ώρα που είμαι τσαντισμένος, η τσίχλα έγινε κομμάτια και με ενοχλούσε. Δέχομαι ότι ήταν αγενής η εικόνα, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που είδατε. Κι άλλοι καλλιτέχνες έχουν τσαντιστεί και έχουν φύγει από την πίστα. Όταν βρίσκομαι σε έναν χώρο σαν καλλιτέχνης μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω εγώ. Μην κρίνετε πια τον καλλιτέχνη. Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μια πράξη».