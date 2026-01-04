Βαλλιστικούς πυραύλους εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα - Πρώτο «μήνυμα» μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Σε εκτόξευση τουλάχιστον δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την Ανατολική Θάλασσα (Θάλασσα της Ιαπωνίας) προχώρησε σήμερα, Κυριακή (4/1) η Βόρεια Κορέα, πραγματοποιώντας την πρώτη οπλική δοκιμή της χρονιάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας, οι εκτοξεύσεις εντοπίστηκαν γύρω στις 07:50 τοπική ώρα (00:50 ώρα Ελλάδας) από τα περίχωρα της Πιονγκγιάνγκ. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, σημειώνοντας ότι ένας πύραυλος κατέπεσε περίπου στις 08:08 (01:08 ώρα Ελλάδας), χωρίς να διευκρινιστεί το σημείο.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι καταδίκασε την ενέργεια, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας».

Καθόλου «τυχαίο» γεγονός

Αναλυτές συνδέουν τη χρονική συγκυρία της δοκιμής με τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως εκτίμησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης, η κίνηση της Πιονγκγιάνγκ «πιθανόν αντανακλά την έντονη πίεση που αισθάνεται μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα».

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε χθες, Σάββατο (3/1) στη Βενεζουέλα και αιχμαλώτισε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο μετέφερε στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να τον δικάσει για «ναρκωτρομοκρατία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να «κυβερνήσει» τη χώρα μέχρι να υπάρξει, όπως είπε, «ασφαλής και δίκαιη μετάβαση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.