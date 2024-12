Βαριές «καμπάνες» στα βενζινάδικα για φοροδιαφυγή - Πρόστιμα έως 150.000 ευρώ με τη νέα απόφαση

«Καυτό» ποινολόγιο στα πρατήρια υγρών καυσίμων που εντοπίζονται να αποκρύπτουν από την εφορία τζίρο μέσω της μη εγκατάστασης ή παρέμβασης στο σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών για αλλοίωση των δεδομένων προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών Μεταφορών και Υποδομών και της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν οριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας, σφράγιση της εγκατάστασης για δύο χρόνια και κατάσχεση του εξοπλισμού, δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και πρόστιμα που φθάνουν τα 150.000 ευρώ.

Ειδικότερα με βάση την απόφαση οι ποινές ανάλογα με το είδος, την έκταση και τη βαρύτητα της παράβασης διαμορφώνονται ως εξής:

Μη εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται για δύο έτη και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.



- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται για δύο έτη η εγκατάσταση επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

Παραποίηση στοιχείων - Εικονικά παραστατικά

- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί σύνδεση μη αδειοδοτημένων δεξαμενών ή αντλιών/ μετρητών με το σύστημα παρακολούθησης εισροών- εκροών, σφραγίζεται για δύο έτη η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 150.000 χιλιάδων ευρώ.



- Σε κάθε περίπτωση ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι μετρητές/αντλίες καυσίμων, ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός της εγκατάστασης, και τυχόν άλλος εξοπλισμός ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανωτέρω παράβαση, δεσμεύονται. Επίσης μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές), ή/και μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διάπραξη των παραβάσεων, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου. Βυτιοφόρα οχήματα και επικαθήμενα αυτών κατάσχονται εφόσον συντρέχει λαθρεμπορία



- Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων ή εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή τιμολογίων, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή τιμολογίων ή δελτίων σφραγίζεται για δύο έτη η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο 150.000 χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

Παράνομος εξοπλισμός - Πλαστά πιστοποιητικά

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις πλέον των κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών συνοδεύεται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, πλέον των κυρώσεων και των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει το μη νόμιμο εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως εγκαταστάτης συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, χωρίς προηγουμένως, να το έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Μαύρη λίστα

Εφόσον το πρόστιμο για τις παραβάσεις είναι από 50.000 ευρώ και πάνω δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

Σφράγιση

Η σφράγιση των εγκαταστάσεων διενεργείται από την ελέγχουσα αρχή, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις. Εφόσον οι παραβάσεις διαπιστωθούν κατά το στάδιο του επιτόπιου ελέγχου, εκδίδεται άμεσα Απόφαση Σφράγισης για δύο έτη και αν διαπιστωθούν κατά το στάδιο των πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων και συγκρίσεων δεδομένων και στοιχείων, εκδίδεται Απόφαση Σφράγισης για δύο έτη από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.



Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται ταινίες, περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, με τις οποίες σημαίνεται η παύση της λειτουργίας της και αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΠΟ__________ΕΩΣ ______________ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ », «CLOSED DUE TO FALSIFICATION OF ELECTRONIC MECHANISMS, FROM UNTIL______________ ACCORDING TO DECISION Nο ________/ ____________» στις εισόδους της εγκατάστασης και επί των αντλιών καυσίμων σε ορατά και ευκρινή σημεία αυτών.



Παράλληλα σφραγίζονται τα καπάκια των δεξαμενών και δεσμεύεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι αντλίες/μετρητές καυσίμων, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός και τυχόν άλλος εξοπλισμός, ή συσκευή, ή κάθε μέσο που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην παράβαση.

Εφόσον στην εγκατάσταση εντοπιστούν βυτιοφόρα, ή κινητές δεξαμενές, ή άλλοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης καυσίμου, σφραγίζονται οι ανθρωποθυρίδες/καπάκια και οι κρουνοί εκροής.