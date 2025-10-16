Βασιλικοί αρραβώνες για τον πρίγκιπα Λέκα της Αλβανίας - Ποια του «έκλεψε» την καρδιά

Σε πυρετώδεις ετοιμασίες βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό η τέως βασιλική οικογένεια της Αλβανίας καθώς ο πρίγκιπας, διάδοχος του θρόνου, Λέκα ανακοίνωσε τους αρραβώνες του με την Μπλέρτα Σελιμπάσι.

Ο 43χρονος γαλαζοαίματος ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram παραθέτοντας μια σειρά από φωτογραφίες. Η είδηση έρχεται 1,5 χρόνο μετά το διαζύγιο του από την πρώτη του σύζυγο, την πριγκίπισσα Έλια.

Στις επίσημες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το μελλόνυμφο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό μέσα σε μια ηλιόλουστη αίθουσα. Η Μπλέρτα επέλεξε για την περίσταση να φορέσει ένα σαμπανιζέ φόρεμα με εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Στη δεύτερη επίσημη φωτογραφία, το ζευγάρι χαμογελάει αγκαλιασμένο μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά του για το ευτυχές γεγονός.

Σε καρουζέλ που ανέβασε η μέλλουσα σύζυγος του 43χρονου γαλαζοαίματου, έδειξε το δαχτυλίδι των αρραβώνων της ενώ στη λεζάντα γράφει «Υπήρχε αγάπη στον αέρα και ειρήνη στην καρδιά μου».

Ποια είναι η μέλλουσα πριγκίπισσα

Σύμφωνα με το περιοδικό Tatler, η Μπλέρτα είναι γνωστή φωτογράφος με βάση στα Τίρανα. Περιγράφει τον εαυτό της ως καλλιτέχνη που ασχολείται με την «τέχνη της οπτικής αφήγησης».

Κρίνοντας από τον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως φωτογραφίζει γάμους αλλά ειδικεύεται και σε οικογενειακά πορτρέτα. Πρόσφατα, ωστόσο, η Μπλέρτα φαίνεται να βρίσκεται περισσότερο μπροστά από την κάμερα παρά πίσω από αυτήν, δεδομένων των πολλών εκπληκτικών φωτογραφιών που έχει δημοσιεύσει με τον ίδιο τον Πρίγκιπα Λέκα.

Η επίσημη ανακοίνωση

«Η Βασιλική Οικογένεια είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τους αρραβώνες της Αυτού Μεγαλειότητας, Πρίγκιπα Διαδόχου Λέκα Β' των Αλβανών και της Δεσποινίδας Μπλέρτα Τσελιμπάσι», αναφέρει η δήλωση που αποδίδεται στην Αλβανική Βασιλική Αυλή.

Το μήνυμα κοινοποιήθηκε σε κοινή ανάρτηση μεταξύ των σελίδων του Πρίγκιπα Διαδόχου Λέκα και της Μπλερτά.

«Ο αρραβώνας γιορτάστηκε με χαρά στις 11 Οκτωβρίου 2025, στο Εξαμίλι, μια περιοχή στα νότια της Αλβανίας, παρουσία οικογένειας και στενών φίλων», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η Βασιλική Οικογένεια μοιράζεται την ευτυχία της με τον αλβανικό λαό και εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη σε όλους όσους έστειλαν τις ευχές τους σε αυτή τη χαρούμενη περίσταση».