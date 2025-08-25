Βασίλης Κικίλιας: Ανακοίνωσε το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2» για την ενίσχυση του Λιμενικού

Το νέο στρατηγικό σχέδιο «ΑΙΓΙΣ 2» παρουσίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ως φυσική συνέχεια του πρώτου «ΑΙΓΙΣ» που είχε υλοποιηθεί κατά τη θητεία του στην Πολιτική Προστασία. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μια συνολική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος, με έμφαση στην τεχνολογία, την επιτήρηση και τη διαθεσιμότητα νέων μέσων.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η προμήθεια νέων σκαφών κάθε κατηγορίας, από ταχύπλοα περιπολικά έως μεγάλα επιχειρησιακά μέσα, τα οποία θα ενισχύσουν την παρουσία του Λιμενικού σε όλο το εύρος του θαλάσσιου χώρου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην απόκτηση δύο Πλοίων Ανοιχτής Θαλάσσης μήκους άνω των 80 μέτρων, εξοπλισμένων με ελικοδρόμιο και εξελιγμένους αισθητήρες. Τα πλοία αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν αδιάκοπα ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα στην ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων.

Παράλληλα, το «ΑΙΓΙΣ 2» προβλέπει την αξιοποίηση σύγχρονων drones για συνεχή εναέρια επιτήρηση, την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) αλλά και τη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιακού «war room» για τον συντονισμό κρίσεων και την επιχειρησιακή διαχείριση σε πραγματικό χρόνο.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως το νέο σχέδιο δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Λιμενικού αλλά και την οικονομική διάσταση, καθώς τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δυναμικά στον διαγωνισμό για την κατασκευή των νέων σκαφών. «Το ΑΙΓΙΣ 2 συνδέει την εθνική ασφάλεια με την ανάπτυξη και τη στήριξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με το πρόγραμμα αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας φιλοδοξεί να εξοπλίσει το Λιμενικό Σώμα με μέσα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής, ενισχύοντας παράλληλα την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.