Βάσιμες οι ελπίδες για τη Χάλκη

Μπορεί το θετικό κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, που φαίνεται ότι επαναβεβαιώθηκε στο ραντεβού της Άγκυρας, να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις στο ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης;

Πρόσωπα, που γνωρίζουν το παρασκήνιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν αποκλείουν να βρισκόμαστε στον προθάλαμο χαρμόσυνων ειδήσεων γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο υπενθυμίζεται ότι επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον και ο αμερικανικός παράγοντας με τον πρόεδρο Τραμπ να έχει θέσει το θέμα στον Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη ακόμη και για το ενδεχόμενο η Τουρκία να συσχετίσει μία τέτοια εξέλιξη με δικά της αιτήματα υπέρ της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Ούτως ή άλλως, επισημαίνει καλά πληροφορημένη πηγή, είναι ήδη σε εξέλιξη η δρομολόγηση πολιτικών υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.