Βατικανό: Το μεγάλο «ραντεβού» των 245 καρδιναλίων – Τι κρύβεται πίσω από τo έκτακτο κονσιστόριο

Στο Βατικανό έχουν συρρεύσει σήμερα οι 245 καρδινάλιοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αποδεχόμενοι την πρόσκληση για να συμμετάσχουν στο πρώτο κονσιστόριο (consistorium) του ποντιφικάτου του Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Το κονσιστόριο δεν είναι άλλο από την επίσημη συνέλευση του Κολεγίου των Καρδιναλίων, η οποία συγκαλείται από τον εκάστοτε Πάπα για να τον συμβουλεύσει σε κρίσιμα ζητήματα της Καθολικής Εκκλησίας ή για να διεξαχθούν ορισμένες επίσημες θεσμικές διαδικασίες. Ουσιαστικά, είναι το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Ποντίφικα.

Στην περίπτωση του έκτακτου κονσιστορίου -όπως αυτό που έχει συγκαλέσει ο Πάπας Λέων- οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Οι καρδινάλιοι έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν ελεύθερα, να εκφράσουν διαφωνίες και να καταθέσουν προτάσεις.

Παρόλο που οι καρδινάλιοι εκφράζουν τη γνώμη τους, η τελική απόφαση ανήκει πάντα στον Πάπα. Το κονσιστόριο δεν είναι «κοινοβούλιο» που ψηφίζει νόμους, αλλά ένα σώμα που διαμορφώνει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο Ποντίφικας.

Γιατί έχει σημασία στην παρούσα φάση;

Στην ιστορία της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τα έκτακτα κονσιστόρια χρησιμοποιούνται συχνά για να «μετρηθεί» η εσωτερική ενότητα. Όταν ένας νέος Πάπας (όπως ο Λέων ΙΔ') συγκαλεί έκτακτο κονσιστόριο τόσο νωρίς στη θητεία του, το κάνει για να δείξει ότι η εξουσία του θα στηρίζεται στη συναίνεση και όχι στην επιβολή, προσπαθώντας να κλείσει τα μέτωπα μεταξύ των αντίπαλων στρατοπέδων.

Θεσμική στροφή από την περίοδο του Φραγκίσκου

Η σύγκληση του κονσιστόριου από τον Πάπα πάπα Λέοντα ΙΔ', ο οποίος εξελέγη τον Μάιο του 2025 αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη θεσμική στροφή μετά την πολυετή θητεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Από τις πληροφορίες που διαρρέουν από το Βατικανό και τους εκκλησιαστικούς αναλυτές για το διήμερο 7 και 8 Ιανουαρίου 2026, προκύπτει ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά τη «μάχη της διαδοχής» και τον έλεγχο της δογματικής κατεύθυνσης της Εκκλησίας.

Η απόφαση του Λέοντα ΙΔ' να συγκεντρώσει το σύνολο του Κολεγίου των Καρδιναλίων στη Ρώμη ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να «επουλώσει τις πληγές» που άφησε πίσω της η διακυβέρνηση του Φραγκίσκου, η οποία είχε διχάσει βαθιά το Βατικανό.

Η «παγίδα» της συνοδικότητας

Ενώ επισήμως η συνάντηση γίνεται για τη «συνοδικότητα» (collegiality), στο παρασκήνιο η λέξη αυτή αποτελεί πεδίο σύγκρουσης.

Οι συντηρητικοί βλέπουν στη συνοδικότητα μια ευκαιρία να περιορίσουν την απόλυτη εξουσία του ποντίφικα. Μετά από 12 χρόνια Φραγκίσκου, κατά τα οποία πολλές προοδευτικές αποφάσεις λήφθηκαν με προσωπικά διατάγματα (Motu Proprio), οι συντηρητικοί καρδινάλιοι (κυρίως από τις ΗΠΑ και την Αφρική) απαιτούν ο πάπας να μην αποφασίζει πλέον μόνος του.

Οι φιλελεύθεροι καρδινάλιοι φοβούνται ότι η «συνοδικότητα» θα γίνει ένα όργανο γραφειοκρατικής κωλυσιεργίας, που θα μπλοκάρει τις μεταρρυθμίσεις για τον ρόλο των γυναικών στην Εκκλησία και την αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Το «κρυφό θέμα» και η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα

Ένα από τα σημαντικότερα «μυστικά» της συνόδου είναι η γνωριμία των καρδιναλίων μεταξύ τους. Ο Λέων ΙΔ' γνωρίζει ότι το Κολέγιο είναι πλέον «πολυπολικό». Πολλοί καρδινάλιοι από την Ασία και την Αφρική, που διορίστηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά. Αυτές οι συναντήσεις θεωρούνται «προ-κονκλάβιο». Οι καρδινάλιοι χρησιμοποιούν αυτές τις δύο ημέρες κεκλεισμένων των θυρών για να μετρήσουν δυνάμεις, να σχηματίσουν συμμαχίες και να εντοπίσουν τους μελλοντικούς papabili (υποψήφιους πάπες), προετοιμαζόμενοι για την επόμενη διαδοχή.

Η οικονομική διαχείριση και οι «σκελετοί» στη ντουλάπα

Πηγές από το Βατικανό αναφέρουν ότι ο Λέων ΙΔ' θα θέσει επί τάπητος και το ζήτημα της οικονομικής διαφάνειας. Παρά τις προσπάθειες του προκατόχου του, τα οικονομικά σκάνδαλα συνεχίζουν να ταλανίζουν τη Ρώμη. Η συντηρητική πτέρυγα αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική για τη διαχείριση των πόρων της Γραμματείας του Κράτους.

Ο Πάπας, από την πλευρά του, ίσως χρησιμοποιήσει τη σύνοδο για να ανακοινώσει μια ριζική αναδιάρθρωση της Ρωμαϊκής Κουρίας, μεταφέροντας εξουσίες από το κέντρο (Ρώμη) στις τοπικές επισκοπές, κάτι που αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους παραδοσιακούς-συντηρητικούς.

Μπορεί να υπάρχουν ανατρεπτικές αποφάσεις

Αν μετά το τέλος της αυριανής συνάντησης (Πέμπτη 8/1) γίνει αναφορά σε «μεταρρύθμιση του Κονκλαβίου» (του τρόπου εκλογής του Πάπα), τότε θα μιλάμε για μια ιστορική ανατροπή. Υπάρχουν φήμες ότι ο Λέων ΙΔ' εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε λαϊκούς (άνδρες και γυναίκες) να έχουν λόγο στη διαδικασία επιλογής, κάτι που θα σήμαινε «κήρυξη πολέμου» με τη συντηρητική πτέρυγα της Εκκλησίας.