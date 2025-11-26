Βέφα Αλεξιάδου: Αυτοί είναι οι νέοι ιδιοκτήτες του σπιτιού της Χαλκιδικής - Πώς θα την τιμήσουν

Το εξοχικό της Βέφας Αλεξιάδου έχει πια νέους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τη Βουλγαρία που αγόρασε τη βίλα στη Χαλκιδική που βρίσκεται πλάι στη θάλασσα έναντι του ποσού των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή “Super Κατερίνα” όπου μάθαμε επίσης πως οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη εγκατασταθεί στον χώρο και μάλιστα δείχνουν να τον σέβονται πολύ, σαν να θέλουν να συνεχίσουν την κληρονομιά που άφησε πίσω της η εθνική μας μαγείρισσα όταν έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 91 ετών.

Σε νέα χέρια

Η βίλα ανήκει από το καλοκαίρι στον Νικολάι και στην Ιουλία Κοστόφ, αφού τότε ολοκληρώθηκε η πώληση της οικίας από τις εγγονές της Αλεξιάδου. Το ζευγάρι, που κατοικεί μόνιμα στη Σόφια, αγόρασε αυτό το σπίτι για τις διακοπές του, αλλά και ως επένδυση. Ο Κοστόφ είναι ένας πολύ γνωστός φαρμακοβιομήχανος στη γειτονική χώρα, διαθέτει 15 φαρμακεία και έχει ιδρύσει και μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρία.

Οι νέοι ιδιοκτήτες απέκτησαν το ακίνητο και μαζί και ένα μεγάλο μέρος της επίπλωσης που είχε επιλέξει η ίδια η Βέφα. Κράτησαν ατόφια την κουζίνα, ανακαίνισαν το σαλόνι, ενώ συνεχίζουν τη συνεργασία που είχε η μαγείρισσα με τον κηπουρό που ξέρει τα φυτά, τα λουλούδια και τα δέντρα αφού ο ίδιος τα περιποιείται εδώ και χρόνια.

Τιμή και μνήμη

Μόλις δε έμαθαν για την πρώην ιδιοκτήτρια και την ιστορία που έγραψε στην Ελλάδα θέλησαν να την τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο. Έτσι αποφάσισαν να τοποθετήσουν σε κάποιο σημείο της βίλας μια πλακέτα ως φόρο τιμής και μνήμης στη γυναίκα που έφτιαξε αυτό το σπίτι με πολλή αγάπη. Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες έδωσαν και το παρών στο ετήσιο μνημόσυνο της Βέφας που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο…