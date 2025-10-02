Βέφα Αλεξιάδου: Τι γίνεται με την υπόλοιπη περιουσία της

Η φίλη της Βέφας Αλεξιάδου, Λάγια Δουλκερίδου, μίλησε στη «Super Κατερίνα» για το σπίτι που ζούσε η μαγείρισσα στη Νέα Ερυθραία και ανήκει πλέον στις εγγονές της και στον πατέρα τους όμως η κατάσταση είναι μπερδεμένη… «Η Βέφα έχει δύο καταστήματα τα οποία είναι μεγάλης αξίας τα οποία και αυτά περνάνε στις εγγονές. Υπάρχει και άλλο μεγάλο οικόπεδο έξω από τη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Θέρμης.

Αγαπημένο μέρος

Στο σπίτι στη Νέα Ερυθραία έμενε η αείμνηστη με τον σύζυγό της τον καθηγητή του ΑΠΘ, Κώστα Αλεξιάδη. Μέρος του σπιτιού που ανήκει στη μεγαλύτερη κόρη της, Άντζυ Αλεξιάδου είναι υποθηκευμένο, ένα άλλο ποσοστό περνάει στις εγγονές και ένα άλλο ποσοστό είναι της Αλεξίας Αλεξιάδου που ένα μέρος διεκδικεί εκ του νόμου ο σύζυγος και το υπόλοιπο πάλι οι εγγονές.

Το σπίτι αυτό το αγαπούσε πολύ, που τον τελευταίο καιρό, ενώ έμενε στο σπίτι της στη Χαλκιδική και κατέβαινε μια με δυο φορές τον χρόνο. Δεν ήθελε να το νοικιάσει γιατί ήθελε να το περάσει τουλάχιστον στην μια εγγονή από τις δυο γιατί έλεγε ότι το σπίτι της Αλεξίας που έμενε με τον σύζυγό της θα το έπαιρνε η μεγαλύτερη εγγονή.

«Δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στη διαβίωσή της»

Η Άντζυ χρωστούσε γιατί έκανε κάποιες αγορές τότε που έκανε το κραχ και έπεσε έξω η επιχείρηση της κόρης της μεγάλης. Η αξιοπρέπεια της Βέφας είναι πραγματικά πρότυπο για όλους. Ήθελε ό,τι περιουσία έχει να περάσει στις εγγονές της. Παρότι υπέφερε πολύ τα τελευταία χρόνια, που δεν είχε χρήματα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη διαβίωσή της, έφτασε σε αυτό το σημείο και άρχισε πλέον να εκτίθεται η γυναίκα λόγω της ανημπόριας της».