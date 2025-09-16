Ηλίας Μαμαλάκης: «Όταν πρωτοβγήκα η Βέφα με αντιπάθησε πάρα πολύ επειδή εγώ ταξίδευα»

«Έχει να γράψει κι άλλα το κοντέρ μου, αλλά λιγότερα». Με αυτά τα λόγια ο Ηλίας Μαμαλάκης ξεκίνησε να λέει στη «Super Κατερίνα» πως παρά τις περιπέτειες που είχε τελευταία με την υγεία του, κάνει ακόμη σχέδια για το μέλλον.

«Δεν ήταν ατυχίες αυτά που μου συνέβησαν, ήταν σοβαρά πράγματα και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Κόλλησα ένα βακτηρίδιο το οποίο είναι θανατηφόρο! Με πήραν από το ξενοδοχείο με το ασθενοφόρο, με πήγαν στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, έμεινα 11 μέρες στην εντατική και βγήκα κουρέλι!»

«Αυτό είναι πίκρα»

Ο Μαμαλάκης μίλησε και για τη σχέση του με τη Βέφα Αλεξιάδου την εποχή που οι δυο τους μεσουρανούσαν στις τηλεοπτικές εκπομπές. «Όταν πρωτοβγήκα με αντιπάθησε πάρα πολύ επειδή εγώ ταξίδευα και όταν άρχισα να ταξιδεύω ξεκίνησε και η κακομοίρα η Βέφα. Πήγε ένα ταξίδι στη Σαντορίνη και φαίνεται πως κουράστηκε πολύ, ήταν και μεγάλη γυναίκα, και δεν ξανάκανε!

Προς το τέλος όμως, όταν βγήκα το πιο δημοφιλές άτομο της ελληνικής τηλεόρασης, εκεί μέσα στο θέατρο που ήμασταν, ήρθε και μου έδωσε συγχαρητήρια, που σημαίνει ότι μαλάκωσαν τα πράγματα.

Με πήρε τηλέφωνο στα τελευταία της και μου είπε ότι παρουσιάζει το βιβλίο της που είναι η ζωή της και σηκώθηκα και πήγα. Ήταν πολύ στενάχωρα. Δεν υπήρχε κανένας απ' τον κύκλο μας και έλιωσε στη στενοχώρια. Εγώ, λέει, που έχω δώσει τόσα βιβλία που τόσα νοικοκυριά έχουν βασιστεί στην κουζίνα μου, να μην έρθει κανένας; Αυτό είναι πίκρα».

«Δείχνει έλλειψη σεβασμού»

Πρόσφατα βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα (μετάλλια, άλμπουμ με φωτογραφίες) της Βέφας Αλεξιάδου να έχουν καταλήξει σε παζάρι! Ο Μαμαλάκης μίλησε για έλλειψη σεβασμού και αποκάλυψε τι θα κάνει ο ίδιος με τα δικά του πράγματα. «Μου 'ρχονται δάκρυα, δείχνει μια μεγάλη έλλειψη σεβασμού γιατί αυτός που τα βρήκε στο σπίτι της και πήρε και τα πήγε στον παλιαντζή, πήρε δέκα ευρώ!

Έχω την ίδια ανησυχία γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα πράγματα που έχω εδώ. Εγώ αυτό το οποίο θα κάνω είναι να τα αφήσω όλα στη γυναίκα μου και θα της δώσω εντολή -ξεχωριστά από τη διαθήκη- τι θέλω να κάνει όποτε νομίζει αυτή ότι θέλει να το κάνει».