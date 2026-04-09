Ηλίας Μαμαλάκης: «Ήμουν 132 κιλά, ήμουν δυσκίνητος, πονούσα πάρα πολύ στα γόνατα»

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την περίοδο που είχε φτάσει να ζυγίζει 132 κιλά και πόσο ελευθερώθηκε μετά την εγχείρηση που έκανε και αισθάνθηκε ξανά λίγο νέος! «Δεν λύγισα ποτέ στην προσπάθεια που έκανα να χάσω τα παραπάνω κιλά. Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά! Ήμουν δυσκίνητος, πόναγαν πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα.

Πήρα την απόφαση και μπήκα να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα! Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούριο παντελονάκι, ένα παπουτσάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος».

«Τι να πω, ότι δεν είμαι χοντρός;»

«Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω, ότι δεν είμαι χοντρός; Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν που λέει κάτι για τα κιλά των άλλων. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του.

Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα. Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία, άρα τον αποδέχομαι».