Βελμάρ drive+, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Βελμάρ

Η Βελμάρ, μέλος του ομίλου Autohellas, παρουσιάζει μια νέα, ευέλικτη πρόταση χρηματοδότησης που κάνει την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου πιο προσιτή και πιο εύκολη από ποτέ. Το πρόγραμμα ισχύει για όλες τις μάρκες που εκπροσωπεί η Βελμάρ. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα χρηματοδότησης Βελμάρ drive+ προσφέρει δύο επιλογές, με προκαταβολή από 10%, μηνιαίες δόσεις για 24, 30 ή 36 μήνες, χαμηλή μηνιαία δόση, επιτόκιο 6,9% και δυνατότητα επιλογών στο τέλος της περιόδου: αγορά του αυτοκινήτου, επαναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης ή επιστροφής του οχήματος σε προσυμφωνημένη τιμή. Το Βελμάρ drive+ υλοποιείται σε συνεργασία με πιστοποιημένα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να βρείτε τη λύση που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε ανάγκη.

Γιατί να επιλέξετε το Βελμάρ drive+

Μειωμένη μηνιαία δόση

Ελευθερία επιλογής στο τέλος της περιόδου

Συνεργασία με αξιόπιστα τραπεζικά ιδρύματα

Ιδανικό για ανανέωση αυτοκινήτου κάθε 2-3 χρόνια

Απλή και διαφανής διαδικασία, με την ομάδα της Βελμάρ να αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία