«Veni, vidi, vaccinavi»: Η επική τούρτα της Μανωλίδου για τα 53α γενέθλια του Άδωνι Γεωργιάδη

Τα 53α γενέθλιά του γιόρτασε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με μια τούρτα που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, γνωστή για τη δημιουργικότητα και το χιούμορ της, φρόντισε να του ετοιμάσει μια ιδιαίτερα ευρηματική έκπληξη, εμπνευσμένη από την ιστορία και την επικαιρότητα.



Η τούρτα απεικόνιζε τον υπουργό ως… Ιούλιο Καίσαρα! Ντυμένος με ρωμαϊκή τήβεννο, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιαζόταν να κρατά μια σύριγγα αντί για ξίφος, σε μια σαφή αναφορά στην πανδημία και τον ρόλο του στα θέματα υγείας. Το λατινικό ρητό «Veni, vidi, vici» («Ήρθα, είδα, νίκησα») είχε μετατραπεί με χιουμοριστικό τρόπο σε «Veni, vidi, vaccinavi» («Ήρθα, είδα, εμβολίασα»), κάνοντας την τούρτα όχι μόνο πρωτότυπη, αλλά και απολύτως ταιριαστή με τη δημόσια εικόνα του υπουργού.

Ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τη σύζυγό του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου». Οι φωτογραφίες από τη γιορτή συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων και ευχών, με πολλούς να επισημαίνουν τον χιουμοριστικό χαρακτήρα και τη φαντασία πίσω από την ιδέα.



Η οικογένεια Γεωργιάδη είναι γνωστή για την εξωστρέφεια και το δεμένο της προφίλ, και αυτή η μικρή αλλά ευρηματική χειρονομία της Ευγενίας Μανωλίδου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι πίσω από τις πολιτικές υποχρεώσεις και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, ο υπουργός Υγείας παραμένει ένας άνθρωπος με αίσθηση του χιούμορ και βαθιά προσωπικές στιγμές στο πλευρό της οικογένειάς του.