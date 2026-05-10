Βιέννη: Οι μισοί μαθητές είναι μουσουλμάνοι – Ραγδαία δημογραφική αλλαγή στα σχολεία

Σημαντικές δημογραφικές μεταβολές καταγράφονται στο δημόσιο σχολικό σύστημα της Βιέννης, σύμφωνα με νέα στοιχεία της εκπαιδευτικής αρχής της πόλης που δημοσίευσε η εφημερίδα Die Presse. Οι Μουσουλμάνοι μαθητές αποτελούν πλέον το 42% του συνόλου των 114.000 μαθητών στα δημόσια σχολεία της πόλης, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στο μαθητικό πληθυσμό της αυστριακής πρωτεύουσας.

Οι κύριες άλλες ομάδες είναι παιδιά χωρίς θρησκευτική ταυτότητα (23%), Καθολικοί (17%) και Ορθόδοξοι Χριστιανοί (14%).

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, σύμφωνα με ειδικούς, με τα μεταναστευτικά ρεύματα της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και με τις διαφοροποιήσεις στα ποσοστά γεννήσεων μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων, προκαλώντας έντονη δημόσια συζήτηση για την ένταξη, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, στα δημόσια, γυμνάσια και πολυτεχνικά σχολεία, σχεδόν οι μισοί μαθητές (49%) ασπάζονται το Ισλάμ. Πρόκειται για σχολεία για παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών που συνήθως μαθαίνουν μια τέχνη μετά το σχολείο. Στα δημόσια δημοτικά σχολεία για παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών, οι μουσουλμάνοι αποτελούν το 39% όλων των μαθητών.

Ο ειδικός σε θέματα ένταξης Κενάν Γκιουνγκόρ δήλωσε ότι το ποσοστό των Μουσουλμάνων στην Αυστρία έχει αυξηθεί ιδιαίτερα ραγδαία από το 2015, όταν ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας μετανάστευση από αραβικές χώρες και άλλες μουσουλμανικές χώρες προς την Αυστρία: «Αυτό έχει αντίκτυπο στα σχολεία - επειδή το ποσοστό γεννήσεων είναι υψηλότερο μεταξύ των μεταναστών από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και παρόμοια μέρη».

Ο Γκιουνκόρ, σύμφωνα με την brusselssignal, πρόσθεσε ότι, ενώ στο παρελθόν οι περισσότεροι μουσουλμάνοι στην Αυστρία ήταν τουρκικής καταγωγής, το πρόσφατο κύμα μετανάστευσης έχει φέρει μια στροφή προς τους Άραβες μουσουλμάνους. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αλλαγή στις μουσουλμανικές αντιλήψεις: «Στην Τουρκία, υπήρχε μια παραδοσιακή μορφή καθημερινού Ισλάμ που επέτρεπε πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Αυτό δεν ισχύει για το αραβικό Ισλάμ. Το αραβικό Ισλάμ είναι πιο ομοιογενές, πιο προσκολλημένο στο Κοράνι και κατά συνέπεια πιο άκαμπτο και ριζοσπαστικό. Αυτό έχει επίσης αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο ασκείται το Ισλάμ από τους μαθητές στη Βιέννη. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτή η κατανόηση του Ισλάμ συμβαδίζει με σημαντικά πιο παραδοσιακές αξίες και έμφυλους ρόλους για τις γυναίκες».

Εκφοβισμοί και θυματοποίηση

Οι αυστριακές εφημερίδες αναφέρουν τακτικά για μη μουσουλμάνους μαθητές που εκφοβίζονται από ισλαμιστές συμμαθητές τους, σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να αναγκάζονται να φορούν μουσουλμανικά νικάμπ για να αποφύγουν την θυματοποίηση. Οι περισσότεροι μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες επιλέγουν να εγκατασταθούν στη Βιέννη - όπου οι γενναιόδωρες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας λειτουργούν σαν μαγνήτης για τους μετανάστες, ως επί το πλείστον με χαμηλά προσόντα και τους ανέργους.

Τον Μάιο του 2025, η περίπτωση μιας συριακής οικογένειας 13 ατόμων στη Βιέννη, η οποία λάμβανε 9.000 ευρώ σε (αφορολόγητο) επίδομα πρόνοιας το μήνα, έγινε πρωτοσέλιδο. Η είδηση ​​προκάλεσε κύμα οργής, καθώς μια κανονική οικογένεια με εργαζόμενους γονείς και 11 παιδιά δεν μπορούσε ποτέ να λάβει ούτε καν κοντά σε αυτό το ποσό.

Το 2025, η πόλη της Βιέννης δαπάνησε περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (67%) καταβλήθηκε σε μη Αυστριακούς.