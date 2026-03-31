Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Δεν ήθελα να κάνω ψυχαγωγία, ένιωσα ότι ίσως θα υποβαθμιστώ»

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μίλησε στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για την εποχή που ο Γιάννης Λάτσιος της πρότεινε να μεταπηδήσει στην ψυχαγωγία με το «Έχεις γράμμα» και το σοκ που έπαθε στο άκουσμα αυτής της πρότασης! «Ήταν συνειδητή επιλογή να κάνω μια εκπομπή που θα ένωνε τους ανθρώπους. Το συναίσθημα είναι κάτι που προκύπτει από μόνο του, δεν το επιλέγεις. Δεν ήθελα να το κάνω.

Όταν με κάλεσαν στο γραφείο του Γιάννη Λάτσιου, ήταν παρούσα και η Ζήνα Κουτσελίνη και μου είπαν να κάνω κάτι στην ψυχαγωγία, τους είπα ότι δεν θέλω να κάνω ψυχαγωγία. Ένιωσα ότι ίσως θα υποβαθμιστώ, έτσι το είχα δει τότε. Αλλά αυτή η εκπομπή δεν μπορείς να πεις ότι είναι ψυχαγωγία, ήταν μια κοινωνική εκπομπή και ήταν κάπου ανάμεσα. Την έκανα με πίστη, με αγάπη, με αλήθεια και με όλη μου την ψυχή».

«Δεν ήθελα να ταλαιπωρήσω τα παιδιά μου»

«Δεν σκέφτηκα ποτέ την περίπτωση να μετακομίσω στην Αθήνα και να ταλαιπωρήσω τα παιδιά μου. Προτίμησα να ταλαιπωρηθώ εγώ όλα αυτά τα χρόνια, πηγαίνοντας και ερχόμενη με τα αεροπλάνα, αλλά ευτυχώς η τεχνολογία λειτούργησε υπέρ μας. Πήγαινα μία φορά στις 15 για δύο μέρες, γράφαμε δύο εκπομπές και επέστρεφα».

«Η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ προτεραιότητά μου»

«Έλεγα πάντα μέσα μου ότι δεν θα κάνω για πάντα τηλεόραση και όποιος το λέει αυτό κάνει μεγάλο λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις για πάντα τηλεόραση και πρέπει να σταματάς τη συγκεκριμένη στιγμή που θα νιώσεις ότι έχεις δώσει αυτό που είχες να δώσεις. Αν επέστρεφα τώρα στην τηλεόραση, θα έκανα μία εκπομπή που θα βοηθούσε τον κόσμο να αισθανθεί καλύτερα με τον εαυτό του. Η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ η προτεραιότητα στη ζωή μου. Ήταν η ζωή μου η ίδια κι έζησα πραγματικά μέχρι στιγμής σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Ήμουν μαμά -πρωτίστως- και μετά όλα τα υπόλοιπα».