Βικτώρια Καρύδα: «Μετά τον χαμό του άντρα μου, έκανα σχέση, αλλά δεν τον ερωτεύθηκα όπως εκείνον»

Η Βικτώρια Καρύδα ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» και μίλησε για το εάν έχει προχωρήσει στη ζωή της μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή, το 2018 στη Βούλα. «Είναι στο χέρι του Θεού. Πιστεύω πάρα πολύ.

Μπορεί να ξαναέρθει αυτό το συναίσθημα, μπορεί και όχι. Είχα κάνει μία μικρή σχέση μετά τον χαμό του άντρα μου, αλλά έτσι όπως ερωτεύτηκα τον άντρα μου, δεν έχω ερωτευτεί άλλον.

«Δεν θέλω να μου κάνουν κουμάντο»

Έχω παντρευτεί, έχω κάνει τα παιδιά μου και είναι δύσκολο κάποιος να δεχτεί τον χαρακτήρα μου τώρα. Είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν αφήνω τον σύντροφό μου να μου κάνει κουμάντο. Θέλω να μου δείχνει αγάπη και να με κερδίσει με καλό τρόπο. Δεν θέλω έλεγχο και πίεση. Αλλά αυτό δυστυχώς υπάρχει, οπότε προτιμώ να είμαι με τα παιδιά και τους φίλους μου».

«Έχω στεναχωρηθεί από πολλούς ανθρώπους»

Η Καρύδα σχολίασε και τις αγαπημένες της φίλες που τη στήριξαν και τη στηρίζουν σε όλη αυτή τη δοκιμασία που περνά, αλλά και στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν. «Είναι δύσκολο, αλλά είμαι δυναμική, ο Θεός με έκανε έτσι. Με βοηθάνε οι κολλητές μου, είναι δίπλα μου και χαίρομαι γι’ αυτό. Μετά τον θάνατο του άντρα μου έχω στεναχωρηθεί από πολλούς ανθρώπους που τον έλεγαν φίλο και αδερφό. Μερικοί εξαφανίστηκαν και χάθηκαν».