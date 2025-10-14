Βικτώρια Καρύδα: Βαρύ πένθος για το μοντέλο - Πέθανε η μητέρα της

Ο θάνατος χτύπησε ξανά την πόρτα του σπιτιού της Βικτώριας Καρύδα. Η μαμά της έφυγε από τη ζωή και το μοντέλο που γνωρίσαμε στο «My Style Rocks» θέλησε να μοιραστεί το πένθος με τον κόσμο που την αγαπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί ανέβασε κάποια stories με στιγμιότυπα από την κηδεία της αγαπημένης της μητέρας…

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

«Τους λείπει ο μπαμπάς, είναι ο άγγελός μας»

Πριν από μερικούς μήνες το μοντέλο είχε μιλήσει στο «Πρωινό» για την ανατροφή των παιδιών της που είχε πέσει εξ ολοκλήρου επάνω της μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή, πριν από περίπου 7 χρόνια έξω από το σπίτι τους στη Βούλα. «Ασχολούμαι με τις δουλειές μου και τα παιδιά μου. Προσωπικά είμαι μόνη μου. Θα ήθελα να υπάρχει δίπλα μου ένας άνθρωπος δυναμικός, αληθινός. Τα παιδιά μου είναι 11 και 12 χρόνων, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, για να μεγαλώσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Ήταν άσχημες οι στιγμές όταν έχασαν τον μπαμπά τους. Δεν ήξεραν την αλήθεια 100%, τους είχα πει ότι έγινε ατύχημα. Δυστυχώς, ο κόσμος μιλάει, υπάρχει και το Ίντερνετ και έμαθαν την αλήθεια. Ήταν πολύ στενάχωρο και δύσκολο. Τους λείπει ο μπαμπάς και πάντα μιλάμε για εκείνον, είναι ο άγγελός μας, τον βλέπω συχνά στα όνειρά μου και συνέχεια είναι στη σκέψη μου.

Ο άνδρας μου ήξερε ότι είμαι δυναμική. Κάποιες φορές λέω ευτυχώς που ο Θεός με έχει κάνει έτσι, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Είχα κρίσεις πανικού και για πολλά χρόνια. Είναι πολύ άσχημο όταν κόβεται η αναπνοή σου και δεν μπορείς να αναπνεύσεις, είναι τρομακτικό. Θα ήθελα να ερχόταν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για μία αγκαλιά! Δεν δέχομαι ότι έχει φύγει και η αγκαλιά μου δίνει δύναμη».