Βίκυ Σταυροπούλου: Οι ενοχές για το διαζύγιο και η απάντηση της Δανάης Μπάρκα που την καθησύχασε

Για την απόφαση να χωρίσει με τον πατέρα της κόρης της Δανάης Μπάρκα, αλλά και για τις ενοχές που την βασάνιζαν μίλησε η Βίκυ Σταυροπούλου στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και παραδέχθηκε:

«Όταν αποφάσισα να χωρίσω με έτρωγαν οι ενοχές για την κόρη μου. Σκεφτόμουν «τι φταίει αυτό το παιδί για μια δική μου λάθος επιλογή;». Τώρα που η Δανάη έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, μου έχει πάρει όλες τις ενοχές. Μου είχε πει ότι «δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Το σημαντικό είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ την είχα την αγάπη και από τους δύο». Αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα».