Βίντεο με χτύπημα ρωσικού πυραύλου σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων στην Οδησσό

Τουρκικών συμφερόντων επιβατηγό και φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro δέχτηκε επίθεση από ρωσικό πύραυλο Iskander, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Οδησσού, σύμφωνα με ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας Cenk Ro-Ro. Το πλοίο CENK T, με σημαία Παναμά, εκτελούσε τακτικά δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας, μεταφέροντας επιβάτες και φορτία.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ομόλογός του της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν συνάντηση σήμερα, Παρασκευή, στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, τη δεύτερη κατ' ιδίαν συνάντηση μέσα σε τρεις μήνες. Κατά τη συνάντησή ο Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε, μεταξύ άλλων, να εφαρμοστεί κατ' αρχάς μια περιορισμένη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.

▪️Türk gemisinin vurulma anı.

İnanılmaz bir görüntü…



▪️Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu.



▪️Sakarya-Karasu'dan Romanya'ya, oradan Ukrayna'nın Odesa Limanı'na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu.



▪️Türk CENK… pic.twitter.com/qKNgfb2EoS — Zafer Şahin (@zafersahin06) December 12, 2025



Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι το πλήρωμα και οι οδηγοί των φορτηγών απομακρύνονται από το σκάφος και ότι το προξενείο της Τουρκίας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά την κατάσταση.



Στην ανακοίνωση της Άγκυρας σημειώνεται: «Το πλήγμα που υπέστη σήμερα (12 Δεκεμβρίου) ένα πλοίο με ξένη σημαία που ανήκει σε τουρκική εταιρεία κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας υποδεικνύει ότι οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει προηγουμένως σχετικά με την εξάπλωση του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα και την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν δικαιολογημένες.



»Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα του πλοίου και οι οδηγοί των φορτηγών απομακρύνονται και δεν υπάρχουν Τούρκοι πολίτες που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση. Το προξενείο μας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες μας. Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τη σημασία του άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και υπενθυμίζουμε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την διακοπή των επιθέσεων που στοχεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και τις ενεργειακές και τις λιμενικές υποδομές των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα».

Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο ουκρανικά λιμάνια την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου που μετέφερε τρόφιμα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι και ένας πλοιοκτήτης, λίγες ημέρες αφότου η Μόσχα απείλησε να αποκόψει «την Ουκρανία από τη θάλασσα». Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε με αντίποινα για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κιέβου σε δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου, το οποίο το Κίεβο λέει ότι είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης της Ρωσίας για τον σχεδόν τετραετή πόλεμό της.