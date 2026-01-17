Βίντεο - ντοκουμέντο από τη Λάρνακα: Χύθηκε αίμα σε άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και σιδερολοστούς

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από την αιματηρή συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.



Βίντεο που εξασφάλισαν τοπικά μέσα ενημέρωσης από τη στιγμή της συμπλοκής, παρουσιάζουν ομάδα ατόμων με σιδερολοστούς και τσεκούρια στα χέρια, να συγκρούονται ανελέητα μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα philenews οι εμπλεκόμενοι προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ την ίδια στιγμή πέφτουν και πυροβολισμοί.



Όλα αυτά συνέβησαν μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας στην καρδιά της πόλης και στην πιο πολυσύχναστη οδό, της Γρηγόρη Αυξεντίου.



Σύμφωνα πάντα το philenews στον καβγά ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε σε Νοσοκομείο ένας τραυματίας. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες για τουλάχιστον άλλους τρεις τραυματίες, τους οποίους προσπαθεί να εντοπίσει.



Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος.



Από τα δεδομένα που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας προκύπτει ότι στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται γνωστό στις Αρχές πρόσωπο, κάτοικος Λάρνακας.



Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.



