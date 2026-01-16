Βίντεο ντοκουμέντο: Πρώτη φορά στον φακό από κοντινή απόσταση απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου

Πρωτοφανές υλικό υψηλής ευκρίνειας με φυλή του Αμαζονίου που δεν έχει έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο εμφανίστηκε σε πρόσφατη συνέντευξη μεταξύ ενός Αμερικανού περιβαλλοντολόγου και του podcaster Lex Fridman.



Ο συγγραφέας Paul Rosolie έχει περάσει δύο δεκαετίες δουλεύοντας στον Αμαζόνιο και λέει ότι αυτή η στιγμή ήταν μια από τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες που έχει ζήσει ποτέ.



«Για να καταλάβετε τι εννοώ, πρέπει να σας δείξω αυτό το βίντεο... Δεν έχει προβληθεί ποτέ πριν. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα», είπε στον Fridman.



Μέχρι τώρα, τα βίντεο από φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο ήταν θολά - συνήθως τραβηγμένα από μακριά με παλιό εξοπλισμό κάμερας.

«Το μόνο που έχετε δει ποτέ είναι αυτές οι θολές εικόνες... από απόσταση 100 μέτρων... και εμείς καθόμαστε εκεί με, ξέρετε, 800 mm με τηλεμετατροπέα 2x», συνεχίζει ο Rosolie.



Στο βίντεο, η φυλή εμφανίζεται σε μια παραλία μέσα από ένα σύννεφο πεταλούδων. Κινούνται με προσοχή, παρατηρώντας τους ξένους ενώ προσπαθούν να διαβάσουν κάθε λεπτομέρεια και να αναλύσουν την πιθανή απειλή.



Ο Rosolie θυμάται ότι παρακολουθούσε προσεκτικά τη γλώσσα του σώματός τους, καθώς συγκεντρώνονταν σε σχηματισμό με τα όπλα τους.



«Κοιτάξτε τον τρόπο που κινούνται. Κοιτάξτε τον τρόπο που σημαδεύουν. Κοιτάξτε αυτόν με το τόξο του», λέει, δείχνοντας έναν άνδρα που ετοιμάζει ένα βέλος.



Λέει ότι στην αρχή, όλα έμοιαζαν πως θα πάρουν μια βίαιη τροπή. «Κοιτάζω προς όλες τις κατευθύνσεις... και αναρωτιέμαι: «Από πού έρχεται το βέλος;» Αλλά τότε κάτι άλλαξε. Καθώς πλησιάζουν, η φυλή αρχίζει να κατεβάζει τα όπλα της. «Καθώς πλησιάζουν, αρχίζουν να αφήνουν κάτω τα... Κοίτα, αφήνει κάτω το τόξο και το βέλος του. Καταλαβαίνουν». Η ένταση γρήγορα μετατρέπεται σε περιέργεια, με μερικά μέλη της φυλής να δείχνουν ακόμη και... να διασκεδάζουν.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη περίπου 200 απομονωμένες φυλές σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία και το Περού.



Επειδή η άμεση επαφή μπορεί να αποβεί μοιραία, οι πληροφορίες για αυτές τις κοινότητες προέρχονται κυρίως από δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφική παρακολούθηση και αναφορές από γειτονικές αυτόχθονες ομάδες.



Το 2018, ο 26χρονος Αμερικανός ιεραπόστολος John Allen Chau σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τους Sentinelese στο νησί North Sentinel, μία από τις πιο απομονωμένες αυτόχθονες κοινότητες στον κόσμο. Παρά την αυστηρή απαγόρευση της Ινδίας να πλησιάσει κανείς το νησί, ο Chau πλήρωσε ψαράδες για να τον μεταφέρουν στην ξηρά.



Προσπάθησε να συστηθεί και να κηρύξει το Χριστιανισμό, αφήνοντας πίσω του δώρα και καταγράφοντας τη συνάντηση στο ημερολόγιό του. Ωστόσο, οι Sentinelese, οι οποίοι είναι γνωστοί για το ότι ρίχνουν βέλη σε όσους βλέπουν από μακριά, αντέδρασαν με βία και σκότωσαν τον Chau λίγο μετά την άφιξή του. Το σώμα του δεν ανακτήθηκε ποτέ.



Η ιστορία δείχνει ότι ακόμη και σύντομες συναντήσεις μπορούν να φέρουν κοινές ασθένειες που είναι σχετικά ακίνδυνες για τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά είναι θανατηφόρες για φυλές που δεν έχουν εκτεθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανοσία.



Οι βιολόγοι φοβούνται ότι η εισαγωγή ενός ιού θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία και μερικές φορές ολική απώλεια πληθυσμού σε φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο.



Η παράνομη υλοτομία, η εξόρυξη και οι διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών έχουν μειώσει τις ζώνες ασφαλείας που κάποτε κρατούσαν αυτές τις ομάδες απομονωμένες.

Ως απάντηση, ορισμένες φυλές έχουν εμφανιστεί κατά μήκος των ποταμών ή κοντά σε οικισμούς, αντιδρώντας συχνά αμυντικά στις εισβολές στο έδαφός τους.



Ένα από τα πιο εμφανή παραδείγματα είναι οι Mashco Piro στο νοτιοανατολικό Περού, οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί επανειλημμένα μεταξύ 2023 και 2025 κοντά σε περιοχές υλοτομίας.



Στη Βραζιλία, κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν δημοσιεύσει σπάνιες εικόνες από ομάδες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο σε περιοχές όπως το Massaco.



Οι περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν ότι η ίδια η επαφή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές. Πέρα από τις ασθένειες, οι συναντήσεις μπορούν να προκαλέσουν βία, να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνικές δομές και να επιταχύνουν την πολιτισμική κατάρρευση.



Οργανώσεις όπως η Survival International και η βραζιλιάνικη υπηρεσία για τις υποθέσεις των αυτοχθόνων FUNAI υποστηρίζουν μια αυστηρή πολιτική μη επαφής, σε συνδυασμό με την επιβολή της προστασίας της γης.

