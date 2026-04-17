Βίντεο: «Πώς θα ξαναπάω στη Μύκονο;» - Οι ανησυχίες του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία

Για τον Τομ Μπάρακ τα πολλά λόγια είναι φτώχια.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις στήλες των ΜΜΕ με διάφορες δηλώσεις, προβλέψεις, εκτιμήσεις που κάνει σχετικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και ιδιαίτερα τα της εξωτερικής πολιτικής.

Οι σχέσεις του με την κυβέρνηση Ερντογάν είναι κάτι παραπάνω από άριστες, εννοείται.

Στο βίντεο θα τον δείτε να μιλάει για την Ελλάδα. Τους S-400, τους S-300 και τα F-35. Αλλά όπως εξηγεί δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό το... ιστορικό θέμα γιατί θα του απαγορεύσουν να ξαναπάει στη Μύκονο...

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»