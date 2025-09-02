Βίντεο σοκ: Η στιγμή που άγνωστοι εκτελούν διπλωμάτη έξω από το σπίτι του στο Περού

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου την Δευτέρα 01/09 ενός διπλωμάτη ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία της Ινδονησίας στη Λίμα του Περού.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, ο Ινδονήσιος διπλωμάτης επέστρεφε στο σπίτι του με το ποδήλατο όταν άγνωστος τον πυροβόλησε «μπροστά στην εξώπορτα της κατοικίας του». Μάλιστα, με βάση πλάνα που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από το σημείο του εγκλήματος, ο δράστης φαίνεται να φεύγει πάνω σε μηχανάκι το οποίο οδηγούσε ο συνεργός του.

Μπροστά στο τραγικό συμβάν ήταν και η σύζυγός του η οποία γλίτωσε από τις σφαίρες των αδίστακτων εκτελεστών.

Πού εστιάζει τις έρευνες η Αστυνομία

Το θύμα, ο 40χρονος Ζέτρο Λεονάρντο Πούρμπα είχε μετακομίσει στο Περού από τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με την οικογένειά του. Το υπουργείο Εξωτερικών του Περού ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη διπλωματική αποστολή της Ινδονησίας και θα παρασχεθεί «κάθε αναγκαία βοήθεια και προστασία» στην πρεσβεία.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο διπλωμάτης.

Επιπρόσθετα, ο διοικητής της αστυνομίας, Νταβίντ Γκουιβάρ, σημείωσε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση TV Peru, ότι δεν αποκλείεται ακόμη και να επρόκειτο για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Kabar duka dari KBRI Lima, Peru (01/9/2025).

Diplomat RI: Zetro Leonardo Purba , wafat ditembak OTK, saat sedang bersepeda bersama istrinya (beberapa meter dari apartemennya).

Alm. bertugas di Peru sejak 5 bulan yll. pic.twitter.com/oZ2onTThC7 — Shinta Effendi (@shintaeffendi) September 2, 2025

Πάντως, το τελευταίο διάστημα, το Περού βρίσκεται αντιμέτωπο με έκρηξη της εγκληματικότητας, κυρίως με εκβιασμούς.