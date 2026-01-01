Βιωσιμότητα: από τη στρατηγική στην παραγωγή αυτοκινήτων

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή μετάβαση αποτελούν κοινή ευρωπαϊκή – και κατ’ επέκταση ελληνική – πρόκληση, ο ρόλος της βιομηχανίας αποκτά καθοριστική σημασία. Οι επιλογές στον τρόπο παραγωγής, στη χρήση ενέργειας και στη διαχείριση πόρων επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων, αλλά και τη συνολική ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η βιώσιμη παραγωγή δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό στόχο, αλλά παρούσα στρατηγική ευθύνη.

Volkswagen Επαγγεματικά Οχήματα κατάφερε:

Πάνω από 100.000 τόνοι CO₂ εξοικονομήθηκαν στις μονάδες παραγωγής το 2025

Αύξηση άνω του 65% σε σύγκριση με το 2018

Στρατηγικός στόχος: Κλιματικά ουδέτερη παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια έως το 2040

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα (VWCV) επιβεβαιώνει τη σταθερή και μετρήσιμη πρόοδό της προς τη βιώσιμη παραγωγή, καταγράφοντας το 2025 ένα ακόμη ουσιαστικό ορόσημο: εξοικονόμηση περισσότερων από 100.000 τόνους CO₂ στις μονάδες παραγωγής της. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 65% σε σύγκριση με το 2018 και φέρνει τον στρατηγικό στόχο της κλιματικά ουδέτερης παραγωγής έως το 2040 αισθητά πιο κοντά.

Η πρόοδος αυτή βασίζεται σε στοχευμένες επενδύσεις στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή παραγωγή και τη θερμική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και σε στρατηγικές συνεργασίες με περιφερειακούς ενεργειακούς εταίρους. Τους τελευταίους μήνες, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα υλοποίησε σειρά φιλόδοξων έργων: από την πλήρη μετάβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω αυτόνομης ηλιακής παραγωγής στο εργοστάσιο της Βρζένσια, έως τη θέση σε λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) από βιομάζα στο Ανόβερο, σε συνεργασία με τη δημοτική εταιρεία ενέργειας enercity.

Steffen Reiche, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα και υπεύθυνος για την Παραγωγή και τον Εφοδιασμό.

«Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί για εμάς έναν βραχυπρόθεσμο στόχο, αλλά μια μόνιμη και διαρκή δέσμευση», δηλώνει ο Steffen Reiche, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα και υπεύθυνος για την Παραγωγή και τον Εφοδιασμό.

Η ενεργειακή στρατηγική της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα εστιάζει σταθερά στη μείωση των εκπομπών και στην αποδοτική χρήση των πόρων. Από τον Ιανουάριο του 2025, το εργοστάσιο του Ανόβερου λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, οι μονάδες παραγωγής στην Πολωνία, στο Πόζναν και στη Βρζένσια, χρησιμοποιούν 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ήδη από το 2019.

Φωτοβολταϊκό σύστημα εντός του εργοστασίου, στην Βρζένσια με 31.000 πάνελ και συνολική ισχύ 18,3 MW

Ιδιαίτερο ορόσημο αποτελεί η Βρζένσια, όπου το φωτοβολταϊκό σύστημα εντός του εργοστασίου – με 31.000 πάνελ και συνολική ισχύ 18,3 MW – παρείχε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024 ηλιακή ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής. Κατά μέσο όρο, το σύστημα καλύπτει περίπου το 25% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ήδη σχεδιάζονται περαιτέρω έργα για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών.

Στο Ανόβερο, η συνεργασία με την enercity για την παροχή θερμότητας από βιομάζα οδηγεί σε μείωση άνω του 40% των εκπομπών CO₂ που σχετίζονται με τη θερμική ενέργεια, σε σύγκριση με το 2024. Ο σταθμός CHP χρησιμοποιεί αποκλειστικά μη ανακυκλώσιμα απόβλητα ξύλου από την περιοχή και συνδυάζει την καύση βιομάζας με μεγάλη αντλία θερμότητας και σύγχρονα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η βιωσιμότητα ως στρατηγική επιλογή

«Η βιωσιμότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν εταιρικό στόχο, είναι η πυξίδα μας για υπεύθυνη δράση και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Συνδυάζουμε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική δέσμευση», τονίζει η Petra Schreiber, επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και Βιωσιμότητας στη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα.

Η Petra Schreiber, επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και Βιωσιμότητας στη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα δραστηριοποιείται διεθνώς ως κατασκευαστής επαγγελματικών οχημάτων με έμφαση στην υπεύθυνη βιομηχανική παραγωγή, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη συστηματική ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μονάδες της. Στις εγκαταστάσεις της στο Ανόβερο, στο Πόζναν και στη Βρζένσια, περισσότεροι από 21.000 εργαζόμενοι εργάζονται με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μείωση των εκπομπών CO₂ και την επίτευξη του στρατηγικού στόχου για κλιματικά ουδέτερη παραγωγή έως το 2040.