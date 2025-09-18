Θυελλώδεις άνεμοι στον Βόλο: Ξερίζωσε δέντρα η ισχυρή κακοκαιρία - Φθορές σε ΙΧ

Σάρωσαν τον Βόλο οι ισχυροί άνεμοι που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (17/9) με τους κατοίκους της πόλης να έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου thenewspaper.gr, σε όλη την πόλη καταγράφονται πεσμένα και ξεριζωμένα δέντρα, αλλά και σπασμένα κλαδιά που έχουν κλείσει δρόμους και πεζοδρόμια, δημιουργώντας εικόνες καταστροφής. Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση με τα δεκάδες σταθμευμένα Ι.Χ. που καταπλακώθηκαν, προκαλώντας ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ στους ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, με περιοχές του Βόλου να βυθίζονται στο σκοτάδι για αρκετές ώρες.

Από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (17/9), συνεργεία του δήμου Βόλου, του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, βρίσκονται επί ποδός, επιχειρώντας να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά, να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να επαναφέρουν την κανονικότητα στην πόλη.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ο κίνδυνος πτώσης δέντρων ή αντικειμένων δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.