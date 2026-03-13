Βολουδάκη: Άλλο η μπούρκα και το νικάμπ - Συζήτηση για τη μαντίλα δεν πρόκειται να ανοίξει

Οι κυβερνητικές προτάσεις για την απαγόρευση της μπούρκας είναι έτοιμες, σημείωσε η υπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη. Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ξεκαθάρισε παράλληλα πως δεν θα ισχύσει το ίδιο και για τη μαντίλα.

«Θέλουμε όλο αυτό να στέκει και σύμφωνα με το εθνικό μας δίκαιο, αλλά και σύμφωνα με τις αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Άρα, είμαστε σε αυτόν τον δρόμο που η μελέτη είναι έτοιμη, οι προτάσεις είναι έτοιμες και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε», είπε χαρακτηριστικά.

«Άλλο η μπούρκα και άλλο η μαντίλα»

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν θα ισχύσει το ίδιο και για τη μαντίλα, η κ. Βολουδάκη σημείωσε πως «είναι τελείως διαφορετικά. Είναι άλλο η μπούρκα και το νικάμπ, άλλο η μαντίλα. Συζήτηση για τη μαντίλα ούτε έχει ανοίξει, ούτε πρόκειται να ανοίξει. Δεν αφορά καθόλου περιπτώσεις τις οποίες συζητάμε και έχουμε ένα σχέδιο έτοιμο.



Η μπούρκα κρύβει και το πρόσωπο όλο και εκεί τίθενται και δύο πράγματα. Καταρχάς είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ανήλικα κοριτσάκια στις δομές, οι οποίες δεν θα ήθελαν να φοράνε μπούρκα και φοβούνται να το κάνουν αυτό γιατί σκέφτονται ότι αν κάποιος τους δει άντρας από την πατρίδα τους ομοεθνής δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσει. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν η έναρξη που μας έκανε να δούμε τι πρέπει και αν πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι όταν καλύπτεις όλο σου το κεφάλι, κρύβεις όλα σου τα χαρακτηριστικά, τίθεται και θέμα προστασίας και ασφάλειας, δεν ξέρεις τι βρίσκεται από κάτω.

Πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πάρα πολλές, η Γαλλία, η Αυστρία, τελευταία η Πορτογαλία, η Δανία, η Ολλανδία έχουν απαγορεύσει την μπούρκα και μάλιστα πάρα πολλές από αυτές τις χώρες όσο διάστημα επεξεργάζονταν την όποια τους ρύθμιση νομοθετική, έβλεπαν ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί των ανθρώπων δηλαδή που φορούσαν μπούρκα αυξανόταν και μειωνόταν παράλληλα το όριο ηλικίας. Δηλαδή στην Αυστρία είχε φτάσει να φοράνε μπούρκα κοριτσάκια 11 χρονών», σημείωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης.

Τα δύο σενάρια

Ως προς τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, η κ. Βολουδάκη ανέφερε τα εξής: «Το πρώτο σενάριο που εξετάζουμε είναι να απαγορευθεί σε ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια που έχουμε στις δομές μας, όπου εκεί ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκεί εμείς είδαμε το πρόβλημα. Είχαμε περιστατικά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, ξαναλέω ότι δεν είναι πολλά, δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε γεμίσει με κοριτσάκια που φοράνε μπούρκα, σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο για τα ανήλικα, που ξαναλέω ότι όταν όμως πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων, είτε είναι ένας άνθρωπος είτε είναι περισσότεροι, το βλέπεις με την ίδια ευαισθησία.

Και το δεύτερο είναι εάν αυτό θα πρέπει να γίνει γενικότερα για γυναίκες και όχι μόνο στις δομές που είναι υπό την επίβλεψη του υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά γενικότερα σε δημόσιους χώρους, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε χώρο εργασίας ή σχολείο. Αλλά αυτό είναι μία γενικότερη κουβέντα. Αφορά και άλλα υπουργεία και θα πρέπει να γίνει εκεί μία κοινή απόφαση».

Εξηγώντας τις διαφορές μεταξύ των καλυπτικών αυτών ενδυμάτων, είπε ότι η μπούρκα είναι το ολόσωμο που φτάνει το πέπλο μέχρι κάτω και δεν αφήνει τίποτα να φαίνεται, ενώ το νικάμπ είναι αυτό που αφήνει τα μάτια να φαίνονται. Επομένως και το νικάμπ μπαίνει στην ίδια κατηγορία με την μπούρκα. «Γιατί και πάλι με το να φαίνονται μόνο τα μάτια ,πάλι κρύβονται όλα τα χαρακτηριστικά και δεν ξέρεις τι υπάρχει από κάτω. Αυτό που δεν μας απασχολεί και ξαναλέω ποτέ δεν έχει μπει στο τραπέζι των συζητήσεων είναι η μαντίλα».



